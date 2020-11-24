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Начались продажи игровых консолей Sony PlayStation 5 с обновлённым контроллером DualSense. В нём был улучшен тактильный отклик и адаптивные триггеры, которые способны лучше передавать ощущения от игр. В новых Xbox таких возможностей нет, зато ими можно будет воспользоваться в компьютерных играх. Такую возможность даст обновление Steam Input API.

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Последнее обновление клиента Steam означает, что все продаваемые в сервисе игры смогут получить автоматическую поддержку DualSense. Со стороны разработчиков игр никаких обновлений не потребуется. Светодиодные индикаторы, трекпад, вибрация и гироскоп будут работать в поддерживаемых играх, таких как No Man's Sky, Horizon: Zero Dawn, Death Stranding.

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Про адаптивные триггеры представители Valve ничего не говорят, так что можно предположить, что пока их поддержка отсутствует. Вряд ли это должно сильно расстраивать, поскольку игр с возможностью их применения сейчас очень мало. Тем более среди тех, которые доступны и на компьютерах, а не только на PlayStation 5.

В будущем это может измениться и Steam Input API получит поддержку дополнительных возможностей DualSense. Триггеры среди этих возможностей наиболее интересные. Сопротивление на них можно отключать или снижать.

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Пока поддержка DualSense в Steam есть только для пользователей Client Beta. Вступить в программу можно несколькими кликами, приглашения не требуется.