В Steam появилась поддержка контроллера DualSense для PlayStation 5
Начались продажи игровых консолей Sony PlayStation 5 с обновлённым контроллером DualSense. В нём был улучшен тактильный отклик и адаптивные триггеры, которые способны лучше передавать ощущения от игр. В новых Xbox таких возможностей нет, зато ими можно будет воспользоваться в компьютерных играх. Такую возможность даст обновление Steam Input API.
реклама
Последнее обновление клиента Steam означает, что все продаваемые в сервисе игры смогут получить автоматическую поддержку DualSense. Со стороны разработчиков игр никаких обновлений не потребуется. Светодиодные индикаторы, трекпад, вибрация и гироскоп будут работать в поддерживаемых играх, таких как No Man's Sky, Horizon: Zero Dawn, Death Stranding.
Про адаптивные триггеры представители Valve ничего не говорят, так что можно предположить, что пока их поддержка отсутствует. Вряд ли это должно сильно расстраивать, поскольку игр с возможностью их применения сейчас очень мало. Тем более среди тех, которые доступны и на компьютерах, а не только на PlayStation 5.
В будущем это может измениться и Steam Input API получит поддержку дополнительных возможностей DualSense. Триггеры среди этих возможностей наиболее интересные. Сопротивление на них можно отключать или снижать.
реклама
Пока поддержка DualSense в Steam есть только для пользователей Client Beta. Вступить в программу можно несколькими кликами, приглашения не требуется.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила