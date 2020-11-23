Браузер Edge обзавёлся собственными вредоносными расширениями
Некоторые пользователи нового браузера Microsoft Edge сообщают о странных перенаправлениях при выполнении поиска в Google. Как оказалось, виноваты в этом установленные в браузере расширения.
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Расширения позволяют сторонним разработчикам добавлять функциональные возможности в браузеры вроде Chrome или Firefox, а теперь и в Edge. Иногда вместо того, чтобы обеспечить обещанную функциональность, расширения делают ненужные или даже опасные вещи. Могут открываться неизвестные поисковые движки, в панели инструментов появляются новые значки непонятного назначения.
Google и Mozilla борются с подобными расширениями на протяжении многих лет. Теоретически расширения имеют полный доступ к содержимому веб-страницы, в том числе электронным письмам и банковским данным.
Google использует политику конфиденциальности, где от приложений и их разработчиков требуется согласие на минимальный сбор информации о пользователях. Также Google создала программу с вознаграждением для специалистов по кибербезопасности, чтобы они искали уязвимости в подобных расширениях.
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Количество пользователей нового браузера Edge растёт, а поэтому растёт интерес к нему хакеров. В последнее время при выполнении поиска в Google пользователи оказываются на потенциально вредоносных сайтах.
Источником проблемы стали несколько расширений, которые выдают себя за надёжные сервисы. В частности, за сервисы VPN:
- NordVPN
- Adguard VPN
- TunnelBear VPN
- The Great Suspender
- Floating Player – Picture-in-picture Mode
- Greasemonkey
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Быть может, это неполный список опасных расширений. Конкретно эти уже были убраны из магазина Edge.
Авторы подобных расширений могут зарабатывать на кликах по рекламе, а также собирать конфиденциальные данные с вредоносными целями. При первых же подозрительных признаках при работе браузера Edge следует проверить список установленных расширений и удалить сомнительные.
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