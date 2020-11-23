Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Браузер Edge обзавёлся собственными вредоносными расширениями

Они выдают себя за надёжные сервисы
[ ] для раздела Блоги
1
Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Некоторые пользователи нового браузера Microsoft Edge сообщают о странных перенаправлениях при выполнении поиска в Google. Как оказалось, виноваты в этом установленные в браузере расширения.

реклама

Расширения позволяют сторонним разработчикам добавлять функциональные возможности в браузеры вроде Chrome или Firefox, а теперь и в Edge. Иногда вместо того, чтобы обеспечить обещанную функциональность, расширения делают ненужные или даже опасные вещи. Могут открываться неизвестные поисковые движки, в панели инструментов появляются новые значки непонятного назначения.

Google и Mozilla борются с подобными расширениями на протяжении многих лет. Теоретически расширения имеют полный доступ к содержимому веб-страницы, в том числе электронным письмам и банковским данным.

анонсы и реклама
3080 в XPERT.RU
Упала цена 2070S ASUS Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru

Google использует политику конфиденциальности, где от приложений и их разработчиков требуется согласие на минимальный сбор информации о пользователях. Также Google создала программу с вознаграждением для специалистов по кибербезопасности, чтобы они искали уязвимости в подобных расширениях.

реклама

Количество пользователей нового браузера Edge растёт, а поэтому растёт интерес к нему хакеров. В последнее время при выполнении поиска в Google пользователи оказываются на потенциально вредоносных сайтах.

Источником проблемы стали несколько расширений, которые выдают себя за надёжные сервисы. В частности, за сервисы VPN:

  • NordVPN
  • Adguard VPN
  • TunnelBear VPN
  • The Great Suspender
  • Floating Player – Picture-in-picture Mode
  • Greasemonkey

реклама

Быть может, это неполный список опасных расширений. Конкретно эти уже были убраны из магазина Edge.

Авторы подобных расширений могут зарабатывать на кликах по рекламе, а также собирать конфиденциальные данные с вредоносными целями. При первых же подозрительных признаках при работе браузера Edge следует проверить список установленных расширений и удалить сомнительные.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

edge edge 14
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Mirage 12 ARGB Pro
3
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
12
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
58
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC (PA-RTX3090 GameRock OC 24G)
48
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
192
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Frostpunk: The Last Autumn
10
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
102
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: ноябрь 2020
9
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-L9i chromax.black и NH-L9a chromax.black
28
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
4

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15 ноября 2020 32
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 192
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
17 ноября 2020 116
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 58
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 102
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
16 ноября 2020 93

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Финальный список из 41 смартфона Xiaomi, которые получат Android 11 на MIUI 12 – сроки и подробности
2
Определяем оптимальное количество памяти для современной видеокарты – 8Гб/10Гб/24Гб в тесте TG
134
Выясняем, кто победит: 2Х-GeForce GTX 1080 Ti или Radeon RX 6800 XT – флагманы vs 10 игр в тесте SH
44
Битва флагманских CPU в разгоне - Ryzen 5950X 4.9GHz против Core i9-10900K 5.2GHz от Testing Games
158
Выясняем, есть ли смысл обновляться с Ryzen 3800XT на Ryzen 5800X - игровое тестирование от GECID
83
Microsoft на месяц лишит пользователей Windows 10 новых драйверов – рекомендации и решение проблемы
21
Выбор оптимального процессора за 30 000р – Ryzen 5 5600Х vs Ryzen 7 3700X vs Core i7-10700KF от TG
70
Первые кадры настоящего геймплея Cyberpunk 2077 просочились в сеть
29
Финальная версия масштабного мода для Witcher 3 – LFT – сотни новых квестов, предметов и другое
4
Появилась первая распаковка RX 6800 XT – продвинутой видеокарты нового поколения от AMD
33
Представлены первые изображения GeForce RTX 3060 Ti FE – массивная конструкция и знакомый дизайн
9
Стало известно, почему поддержку 120 fps в старых играх намного легче сделать для Xbox Series X, чем для PS5
34
Процессоры AMD Ryzen 5000 до 42% дешевле в производстве чем Intel Tiger Lake – 7-нм чип vs 10-нм
24
Технологические проблемы Intel подвели Nikon, теперь компания сократит 10% персонала
51
Новый геймплейный трейлер Cyberpunk 2077 набрал свыше 16,5 млн просмотров всего за пару дней
27
Новая версия эмулятора PlayStation 3 значительно увеличила производительность на многопоточных CPU
22
Коробка GeForce RTX 3060 Ti в исполнении GALAX засветилась в ОАЭ
13
MacBook на SoC M1 имеют геймерский потенциал
28
Radeon RX 6800 XT на частоте 2.8 ГГц: новые подробности
20
Все характеристики GeForce RTX 3060 Ti появились в сети — разумная покупка для игр к Новому году
33

Популярные статьи

5 лучших смартфонов с NFC до 10 000 рублей
10
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
58
Максимальная производительность за минимальные деньги: 5 самых дешёвых смартфонов на Snapdragon 865
4
В новом поколении лучше выбрать Xbox, даже если раньше вы играли на PlayStation
40
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
12
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Mirage 12 ARGB Pro
3

Сейчас обсуждают

Денис Кораблев
18:39
Плюс ультимайт, почти не переплачивая И игры от EA), А ещё и беседка в будущем
В новом поколении лучше выбрать Xbox, даже если раньше вы играли на PlayStation
bo74
18:39
...Пусть видео конфигураций... Вы наивны или очень; молоды? я могу любые цифры фпс выложить, абсолютно любые, так, что у меня 5900х у Пентиум 3 проиграет по фпс. Это не сложно. Вы хоть раз в суде были...
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
Doctors103
18:38
...и..дабол.Автор.
Выбор оптимального процессора за 30 000р – Ryzen 5 5600Х vs Ryzen 7 3700X vs Core i7-10700KF от TG
Денис Кораблев
18:37
Цена это главный критерий, Зачем покупать дороже такой же продукт, а в данном случае ещё и хуже
В новом поколении лучше выбрать Xbox, даже если раньше вы играли на PlayStation
Me4tatelI&gt;
18:34
@создавать обучающие ролики@ о да)) стримеры только этим и занимаются, что обучающие ролики снимают особенно когда игры запускают)) а что за музыка такая там, что одни могу пожаловаться, а другие нет...
CD Projekt RED позаботилась о стримерах и видеоблогерах: защищённую копирайтом музыку в Cyberpunk 2077 можно будет отключать
Сергей Vorvort
18:32
Пусть видео конфигураций и теста в Ларе покажет, тогда ему поверят. Но он не покажет, потому что шкура продажная и на видео повторить рисованные свои результаты не сможет. И я готов ответить в суде, ч...
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
Bender Rodriguez
18:32
то есть я прямо сейчас ставлю проги на протухшую 12ю иось, видимо, во сне? это раз а два, это эпл решает, на каких версиях прога может работать, а на каких нет?
Слух: Apple откажется от поддержки iPhone SE, iPhone 6s и iPhone 6s Plus с выходом iOS 15 в следующем году
Inqizitor
18:31
Самсунг выпустил в 20 серии хрень с дыркой и амоледом очередным, которые Гнусмас везде ставит - их никто не покупал и линейку свернули. Выпустить телефон на IPS без дырок и челок Самсунгу не позволяет...
Samsung закрывает линейку Galaxy Note и снимает с производства флагманы 2020 года
Олег Поварницын
18:31
Нет, не ксас, а VX, они ещё бичёвее. Собственно, видюха своё давно отмайнила и её можно сказать не жалко. Даже за 5 тыщ покупателей нет (правда там один вентиль сдох, но я приколхозил 80мм вертушку)
GeForce RTX 3060 Ti в исполнении Manli потребует блока питания мощностью 500 Вт
bo74
18:29
Вы совершенно бездоказательно обвиняете человека в том, что он взял взятку. В той стране, в которой я живу вас за это затаскали бы по судам и штрафу всего в 50.000 Euro вы были бы рады, как мане небе...
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем