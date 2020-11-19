Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

При современном распространении интернета у его пользователей обычно есть десятки учётных записей в разных сервисах и сайтах. Казалось бы, пора уже знать о важности защиты доступа к этим учётным записям. Однако, годы проходят, а наиболее популярные пароли остаются ужасно примитивными. Их выбирают, чтобы запомнить, но чем легче запомнить пароль, тем легче его взломать. Ещё хуже, когда один пароль используется для доступа к разным учётным записям.

реклама

Существует богатый выбор менеджеров паролей, в том числе бесплатных. С ними ничего запоминать не потребуется, поскольку они сохраняют в себе сложные пароли, а для доступа к самому менеджеру нужен только один главный пароль. Некоторые интернет-компании работают над тем, чтобы вообще убрать необходимость в паролях. Пока такая необходимость сохраняется и пароли по-прежнему используются повсеместно. Менеджер паролей NordPass опубликовал список из 200 наиболее часто используемых паролей, который мало чем отличается от прошлогодних списков.

анонсы и реклама Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде Упала цена 2070S ASUS Gaming 7 видов RTX 3070 и лучшие цены в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Обвал цен на RTX 2070 SUPER Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU

В пятёрку самых популярных паролей входят 123456, 123456789, picture1, password и 12345678. Взломать такие простейшие пароли не составит труда.

Если есть желание создать сильный пароль, NordPass даёт советы по этому вопросу. В каждом аккаунте должен быть свой пароль длиной не менее 12 символов. Нужно использовать заглавные и строчные символы, цифры, специальные символы. Не помешает периодически менять пароли, например, каждые три месяца.

реклама

Некоторые менеджеры паролей умеют сами создавать уникальные сложные пароли для всех учётных записей и хранить их в зашифрованном виде. У таких менеджеров есть плагины для браузеров, которые осуществляют автозаполнение полей, чтобы не нужно было вводить логин и пароль вручную.