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Самые распространённые пароли 2020 года по-прежнему крайне простые

Рекомендуется переходить на менеджеры паролей
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При современном распространении интернета у его пользователей обычно есть десятки учётных записей в разных сервисах и сайтах. Казалось бы, пора уже знать о важности защиты доступа к этим учётным записям. Однако, годы проходят, а наиболее популярные пароли остаются ужасно примитивными. Их выбирают, чтобы запомнить, но чем легче запомнить пароль, тем легче его взломать. Ещё хуже, когда один пароль используется для доступа к разным учётным записям.

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Существует богатый выбор менеджеров паролей, в том числе бесплатных. С ними ничего запоминать не потребуется, поскольку они сохраняют в себе сложные пароли, а для доступа к самому менеджеру нужен только один главный пароль. Некоторые интернет-компании работают над тем, чтобы вообще убрать необходимость в паролях. Пока такая необходимость сохраняется и пароли по-прежнему используются повсеместно. Менеджер паролей NordPass опубликовал список из 200 наиболее часто используемых паролей, который мало чем отличается от прошлогодних списков.

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В пятёрку самых популярных паролей входят 123456, 123456789, picture1, password и 12345678. Взломать такие простейшие пароли не составит труда.

Если есть желание создать сильный пароль, NordPass даёт советы по этому вопросу. В каждом аккаунте должен быть свой пароль длиной не менее 12 символов. Нужно использовать заглавные и строчные символы, цифры, специальные символы. Не помешает периодически менять пароли, например, каждые три месяца.

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Некоторые менеджеры паролей умеют сами создавать уникальные сложные пароли для всех учётных записей и хранить их в зашифрованном виде. У таких менеджеров есть плагины для браузеров, которые осуществляют автозаполнение полей, чтобы не нужно было вводить логин и пароль вручную.

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