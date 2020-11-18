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Очень медленный сход со сцены технологии Flash длится уже не первый год. Финишная черта становится всё ближе. На очереди компания Mozilla, которая перестанет поддерживать Flash уже совсем скоро. Последней версией браузера с ним будет Firefox 84.

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Mozilla была одним из интернет-гигантов, которые в 2017 году опубликовали график отказа от Flash. На этой неделе представители Mozilla написали, что 26 января будущего года выйдет версия Firefox 85 без поддержки Flash. Это должно улучшить производительность и безопасность браузера.

Mozilla работала над отказом от Flash довольно давно, в прошлом году отключив плагин Flash по умолчанию. 15 декабря будет выпущена версия Firefox 84, последняя с поддержкой программного обеспечения Adobe. В Firefox 85 не будет никаких настроек с возможностью активировать Flash. Он исчезнет из Firefox окончательно и бесповоротно.

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В октябре Microsoft выпустила необязательное обновление, которое убирает Flash из Windows 10 и не даёт повторно устанавливать его. Microsoft собирается отказаться от Flash в Internet Explorer 11, старой и новой версиях Edge к концу нынешнего года.

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В прошлом году в Chrome 76 Flash был заблокирован по умолчанию. В октябре Google перестала отображать Flash-контент в результатах поисковых запросов. В декабре технология будет убрана из браузера Chrome. Уже довольно давно Flash нет на Facebook, также поддержка была прекращена в браузере Safari 14.