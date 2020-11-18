Firefox 83 уменьшает расход оперативной памяти
Обновление на этой неделе получил не только браузер Chrome. Состоялся релиз версии Firefox 83. Он не может похвастаться популярностью на уровне своего главного конкурента и отстаёт в поддержке некоторой функциональности. Например, только теперь на сенсорных экранах этот браузер поддерживает pinch-to-zoom, то есть возможность масштабировать изображение при помощи двух пальцев.
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Это смогут делать обладатели компьютеров на Windows и Mac с сенсорными экранами. На мобильных устройствах в браузере Firefox такая способность уже была.
Другое значительное изменение затрагивает движок SpiderMonkey JavaScript. Благодаря его оптимизации расход оперативной памяти может сократиться до 8%, а скорость загрузки страницы вырастет на 15%. Отзывчивость страниц должна увеличиться на 12%, хотя этот параметр оценить сложнее.
Видео режим «Картинка в картинке» также обновили, улучшена поддержка горячих клавиш на клавиатуре. Стрелки влево и вправо могут использоваться для прокручивания видео в этом режиме с шагом 15 секунд, стрелки вверх и вниз регулируют громкость.
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Появилась поддержка режима HTTPS-Only. Если включить его в настройках, поскольку по умолчанию он выключен, будет использоваться только надёжное подключение. Если сайт не поддерживает HTTPS, вы не сможете зайти на него.
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