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Браузер Chrome продолжает оставаться наиболее популярным в мире интернета. Правда, его обширные функциональные возможности требуют расплаты в виде большого расхода системных ресурсов. На этой неделе была выпущена версия Chrome 87, где разработчики постарались устранить этот недостаток. Они обещают наибольший прирост производительности за последние годы. Это произошло за счёт уменьшения нагрузки на процессор и расхода оперативной памяти.

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Chrome 87 получил несколько усовершенствований в плане производительности. Активные вкладки получили приоритет над фоновой активностью. Нагрузку на процессор обещано уменьшить до 5 раз и за счёт этого продлить автономность до 1,25 часа. Загружаться браузер должен на четверть быстрее. Версия для Android будет загружать страницы почти мгновенно при навигации между ними назад и вперёд.

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Есть и несколько функциональных улучшений. Любители держать открытыми много вкладок одновременно смогут получить их список и находить определённую вкладку из любого окна. Поначалу поиск вкладок будет доступен в версии браузера для хромбуков, потом для обычных компьютеров.





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Представлена функция «Действия Chrome» (Chrome Actions). Она позволит выполнять определённые действия при помощи набора ключевых слов в адресной строке. Слова вроде «редактировать пароли» или «удалить историю» позволят выполнять эти действия без необходимости открывать настройки.

Это последнее обновление браузера в нынешнем году. Следующие версии будут выпущены уже в 2021 году.