TSMC надеется начать промышленное производство чипов 2 нм к 2024 году
Закон Мура на протяжении половины века определял развитие полупроводниковой промышленности и компьютерных устройств. Число транзисторов на интегральных схемах удваивалось примерно каждые два года. В конечном счёте этот закон перестанет действовать, когда сделать транзисторы меньше будет уже невозможно.
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Пока этого не произошло, тайваньская компания TSMC добилась большого прорыва при разработке техпроцесса 2 нм. В прошлом году она организовала исследовательскую группу для определения лучших способов разработки техпроцесса 2 нм. Источники в сетях поставщиков комплектующих утверждают, что было принято решение использовать архитектуру многомостового канального полевого транзистора (multi-bridge channel field effect transistor, MBCFET), которая устраняет физические ограничения в FinFET, связанные с токами утечки.
Как исследование, так и производство будут вестись в городах Китая и Тайваня. Компания собирается использовать четыре фабрики общей площадью около 900000 квадратных метров.
В TSMC уверены, что ко второму полугодию 2023 года смогут добраться до уровня выпуска пробных годных чипов не меньше 90%. В таком случае промышленное производство начнётся в 2024 году. Неизвестно, учитывают эти планы продолжающуюся пандемию коронавируса или нет.
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