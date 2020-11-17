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Специалисты с сайта iFixit опубликовали процесс разборки на части аппарата iPhone 12 mini. Как и ожидалось, внутри оказалась уменьшенная копия стандартного iPhone 12 с такими же компонентами и функциональными возможностями. Некоторые из этих компонентов чуть меньше, в первую очередь батарея 8,57 Вт*ч.

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Для сравнения, батарея прошлогоднего iPhone SE с более крупным корпусом ещё меньше, всего 6,96 Вт*ч. У более крупных iPhone 12 и iPhone 12 Pro одинаковая батарея 10,78 Вт*ч. Тесты показывают, что автономность iPhone 12 mini лучше по сравнению с iPhone SE или iPhone 8, но хуже по сравнению с более крупными смартфонами.

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Уменьшился также размер динамика и Taptic Engine. Некоторые связанные с экраном компоненты перенесли в другое место и используются только два кабеля подключения дисплея вместо трёх на iPhone 12.

Что не уменьшилось, так это камера. Быть может, именно из-за этого пришлось уменьшить размер батареи, чтобы для камеры хватило места в более компактном корпусе.

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Как обычно, была дана оценка ремонтопригодности устройства. Она составляет 6 баллов из 10 возможных. Два наиболее часто ремонтируемых компонента, экран и батарея, названы достаточно легко доступными. Сложнее работать со стеклянной задней поверхностью. Если неудачно уронить смартфон, может потребоваться менять весь корпус.