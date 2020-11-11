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Поддержка Windows 10 1809 завершена

Рекомендуется обновиться до более современной версии
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Если вы пользуетесь операционными системами Windows 10 Home или Pro версии 1809, пришла пора переходить на более современный вариант. Во вторник поддержка выпущенной два года назад версии была прекращена после получения последнего накопительного обновления. Первоначально поддержка должна была закончиться весной, но из-за пандемии коронавируса Microsoft продлила её на полгода.

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Таким образом, поддержка версии 1809 длится на протяжении 30 месяцев для редакций Windows 10 Enterprise и Windows 10 Education. Для них она закончится в будущем мае.

Если ваш компьютер работает на этой версии, нужно будет потрудиться, чтобы избежать обновления. Microsoft выполняет автоматическое обновление, если близится срок прекращения поддержки установленной на компьютере версии. Версия 1809 была близка к этому на протяжении года. Ещё в прошлом декабре Microsoft начала автоматически обновлять компьютеры на 1809 до версии 1909. Когда поддержка была продлена, автоматические обновления возобновились в июне, на этот раз до версии 2004.

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Крупные обновления являются необязательными, если не близится срок прекращения поддержки текущей версии. Виновата в этом версия 1809, которая в момент своего релиза была крайне низкого качества. В результате через несколько дней после начала распространения её убрали и несколько недель доводили до ума.

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Со следующей версии 1903 Microsoft изменила порядок распространения подобных обновлений. Они не устанавливаются автоматически, нужно вручную проверить их наличие и принять решение об установке.

Дальше будет прекращена поддержка версии 1903, до чего осталось меньше месяца. Microsoft на прошлой неделе объявила, что начнет автоматически обновлять эту версию до более современной.

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