MediaTek анонсировала процессор Dimensity 700 с поддержкой 5G
Во вторник компания MediaTek представила очередной мобильный процессор под названием Dimensity 700. Он отличается поддержкой стандарта связи 5G и предназначается для бюджетных мобильных устройств. Прежде компания выпускала серию Dimensity 800 и выше. Таким образом MediaTek старается охватить все сегменты рынка.
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Dimensity 700 поддерживает две SIM-карты sub6 5G, в том числе глобальные полосы частот. Есть агрегация частот 2CC 5G со скоростью входящего соединения до 2,77 Гбит/с. Модем интегрирован в состав процессора.
Что касается остальной системы на чипе, она создана на техпроцессе 7 нм и эффективность у неё на 28% выше по сравнению с 8 нм. Тактовые частоты достигают 2,2 ГГц. Поддерживается хранилище 1GBps UFS 2.2 и память 2133M МГц LPDDR4x. Также могут использоваться дисплеи с высокой частотой обновления, которые вскоре могут появиться в недорогих смартфонах. Камеры достигают разрешения 64 Мп и содержат функции ИИ.
Этот чип может работать с голосовыми ассистентами Amazon, Baidu, Google, Tencent и другими. Есть новые технологии энергосбережения UltraSave, включая Network Environment Detection, OTA Content Awareness, Dynamic BWP.
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Пока неизвестно, когда первые устройства на этом процессоре поступят в продажу.
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