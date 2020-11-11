SSD станут больше и быстрее благодаря новой памяти Micron NAND
Компания Micron анонсировала начало поставок новой флеш-памяти TLC NAND с 176 слоями. Благодаря ей будущие твердотельные накопители могут стать больше, быстрее и даже дешевле.
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Пятое поколение памяти 3D NAND должно обеспечить плотность хранения данных на 40% выше по сравнению с ближайшими конкурентами, где применяется NAND с 128 слоями. Задержки чтения и записи данных сократятся на 35% по сравнению с NAND с 96 слоями и на 25% по сравнению с NAND с 128 слоями. Micron будет не единственным производителем памяти NAND с 176 слоями, но пока стал первым.
Это память типа TLC, то есть в ячейке могут храниться 3 бита. Также это обеспечит повышение долговечности накопителей.
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Чипы получаются за счёт использования двух стеков с 88 слоями. Micron уже применяла подобный подход, повышая плотность накопителей. Толщина новых чипов NAND будет не больше NAND с 64 слоями, хотя слоёв будет едва ли не в 3 раза больше.
Накопители точно станут более вместительными, а вот их цены предсказать невозможно. На них влияют слишком много факторов, в том числе спрос, предложение, форс-мажоры вроде пандемии. С одной стороны, доходы людей падают, с другой, растёт спрос на быстрые компьютеры для работы дома. Новые игровые консоли и смартфоны с поддержкой 5G также требуют много памяти NAND, поэтому на SSD может оставаться меньше чипов, из-за чего они будут дороже. На изображении ниже можно увидеть предсказание Gartner по соотношению поставок SSD и HDD на ближайшие годы и спросу на чипы NAND.
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Вскоре новые чипы должны появиться в накопителях Crucial, но конкретные модели и цены пока не названы. Представитель Micron назвал память NAND со 128 слоями промежуточной, тогда как новая будет использоваться дольше. В результате на ней будет больше моделей SSD по более низким ценам.
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