Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Apple не может превзойти Samsung по общему объёму поставок смартфонов, но при этом отдельные её модели являются наиболее популярными. Об этом говорится в отчёте фирмы Canalys.

реклама

Выпущенный в сентябре прошлого года iPhone 11 сразу стал успешным. До нынешнего июня он продавался лучше всех остальных смартфонов, покупали его и в третьем квартале. Всего за квартал было продано 16 млн. этих аппаратов. Таким образом, он является самым покупаемым вот уже четыре квартала подряд.

анонсы и реклама RTX 3070 ASUS Strix - смотри ЦЕНУ 3070 MSI Ventus недорого в Ситилинке Куча разных 3080 в Регарде RTX 4000 в Ситилинке 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Добиться этого удалось, несмотря на спад спроса из-за пандемии и нацеленность покупателей на более дешёвые смартфоны. Также спрос не уменьшился даже спустя год после релиза.

Теперь в продажу поступили аппараты iPhone 12, поэтому iPhone 11 будет постепенно терять популярность. Тем не менее, покупать его наверняка будут ещё долго.

реклама

Второе место также занимает аппарат производства Apple. Речь идёт об ещё более дешёвой модели iPhone SE, которых за квартал продали 10 млн. экземпляров. Большинство покупателей перешли с более старых моделей iPhone, вроде iPhone 6 и iPhone 7, а также с Android.

В сезон новогодних продаж он также наверняка будет пользоваться спросом, хотя iPhone 12 mini может потеснить его. Не все ищут наиболее дешёвый аппарат, некоторые хотят приобрести самый компактный.

реклама

Смартфоны Samsung занимают третье, четвёртое и пятое места. На этих позициях располагаются Galaxy A21s, Galaxy A11, Galaxy A51. На восьмом и десятом местах находятся Galaxy A31 и Galaxy A01 Core.

реклама

Выпущенные в августе флагманские модели Galaxy Note 20 в этот список не попали. Возможно, они появятся там в последнем квартале года, но гарантии нет. Samsung даже пришлось снизить объём производства из-за невысокого спроса.

В число наиболее популярных от Xiaomi входят Redmi Note 9, Redmi 9, Redmi 9A на шестой, седьмой и девятой позициях соответственно. Xiaomi известна своими востребованными недорогими смартфонами, так что этот результат не удивляет. Особенно высок спрос в развивающихся странах вроде Индии, хотя и в развитых странах Xiaomi продвигается за счёт потери позиций Huawei. Аппараты этой компании в данном списке отсутствуют.