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Компания Apple приостановила сотрудничество с одним из своих ведущих партнёров за нарушения правил использования несовершеннолетних работников. Тайваньская Pegatron указывала неправильные данные, чтобы они могли работать по ночам и сверхурочно. Компания всеми силами старалась скрывать это, но в Apple всё же узнали. Теперь Pegatron находится на испытательном сроке у Apple, пока не исправит ситуацию.

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Это очередной связанный с Pegatron и её работниками инцидент. В 2014 году BBC при помощи скрытых камер засняла многочисленные нарушения стандартов труда, вплоть до изъятия у сотрудников документов, чтобы они не могли уйти. Условия проживания также оставляют желать лучшего, как и продолжительность смен. Выдавались недостаточные средства индивидуальной защиты при работе на вредном производстве.

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Производством почти всех устройств Apple занимаются сторонние компании, но она несёт ответственность за этические стандарты. В этой связи можно вспомнить Foxconn и серию самоубийств сотрудников этого китайского производителя. В 2017 году там обнаружили старшеклассников, которые работали по 11 часов в сутки на производстве iPhone 11. Их запугивали тем, что не выдадут сертификат об окончании учёбы.

В 2018 году в компании Catcher Technology обнаружили, что сотрудники по 10 часов в день проводят на ногах в токсичном окружении без средств защиты. Некоторым приходилось терпеть шум в 80 дБ и металлические частицы без очков. Спали они в не самых чистых общежитиях без горячей воды и даже умывальников.

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В прошлом году Apple и Foxconn признали, что последняя нанимала слишком много временных работников при росте спроса, нарушая местное законодательство. Тогда же Quanta Computer обвинили в использовании несовершеннолетних в ночных сменах.

У Apple есть программа аудита поставщиков, призванная бороться с такими ситуациями. Она появилась в 2014 году и тогда требованиям отвечали 26% производителей. В 2019 этот показатель вырос до 82%.

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В Pegatron сообщили об увольнении ответственного за нарушение менеджера и пообещали выплатить компенсации пострадавшим.