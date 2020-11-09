Инсайдер рассказал о новой системе камер на iPhone 13
Совсем недавно начались продажи смартфонов серии iPhone 12. Как обычно, сразу после этого появляются первые слухи относительно аппаратов будущего года. В данном случае речь пойдёт о камерах новых смартфонов.
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Источником информации является известный аналитик по делам Apple Минг-Чи Куо. Сообщается, что американский производитель снова предложит четыре разновидности смартфонов таких же размеров, как в этом году.
Две наиболее дорогие модели получат улучшенные сверхширокоугольные камеры. На современных аппаратах их апертура составляет f/2.4, объективы основаны на пяти элементах, фокус фиксированный. На iPhone 13 Pro объектив будет состоять из шести элементов, будет автофокус и апертура f/1.8. Это позволит собирать больше света на сенсоре, что поможет в первую очередь при слабом освещении.
В 2022 году переработанные сверхширокоугольные камеры будут применяться на всех моделях iPhone. Таким образом, на двух наиболее дешёвых моделях их появления предстоит ждать два года.
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Также аналитик считает, что спрос на iPhone 13 будет выше, чем на iPhone 12 в нынешнем году. Это произойдёт за счёт более широкого распространения сетей 5G. Что касается сроков анонса, ожидается возвращение к сентябрю, если пандемия коронавируса к тому времени пройдёт и перестанет влиять на производителей.
Ещё один слух говорит об использовании экрана с частотой обновления 120 Гц. Размер выреза наверху для камеры FaceTime и сенсоров Face ID может уменьшиться
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