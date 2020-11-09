Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

На крупнейшем китайском хакатоне взломали Windows 10, iOS 14, Chrome и не только

Победители получили сумму в размере $744500
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3070 - цены РУХНУЛИ
3070 MSI Ventus недорого в Ситилинке
RTX 3070 ASUS Strix - смотри ЦЕНУ
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Наверняка читатели не слышали про китайский кубок Tianfu, но в мире «добрых хакеров» это значительное событие. В минувшие выходные крупнейший китайский хакатон был проведён в третий раз. На нём при помощи оригинальных эксплоитов взламывали популярное программное обеспечение, включая операционные системы Windows 10 и iOS 14.

реклама

В этом году участие приняли 15 команд хакеров. Каждая команда получала три пятиминутные попытки на взлом выбранной цели. Размер вознаграждения зависит от сложности выбранной цели и типа уязвимости.

анонсы и реклама
17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке
Куча разных 3080 в Регарде
RTX 4000 в Ситилинке
3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля
RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве
RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке
Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Многие сложные цели в этом году оказались взломанными. 11 из 16 целей взломали с 23 успешными попытками. Среди взломанного программного обеспечения iOS 14 на iPhone 11 Pro, смартфон Samsung Galaxy S20, системы Windows 10 v2004 (апрель 2020) и Ubuntu, браузеры Chrome, Safari, Firefox, приложение Adobe PDF Reader, прошивки маршрутизаторов TP-Link и ASUS и другие.

Исследователи смогли выиграть $1,21 млн. Второй год подряд самая успешная команда была из китайской компании Qihoo 360, известной своим антивирусом. Победители унесли с собой $744500, опередив AntFinancial Lightyear Security Lab.

реклама

Многие правила на этом соревновании такие же, как на Pwn2Own. Китайское соревнование создали в 2018 году, когда местное правительство запретило исследователям принимать участие в Pwn2Own.

В результате подобных соревнований разработчики программного обеспечения получают возможность закрыть найденные в нём уязвимости.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

безопасность
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры ноября 2020 года
7
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500X в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
16
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490M-Plus
31
Сводное тестирование лучших игровых компьютеров в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
13
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
917
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: ноябрь 2020
15
Обзор и тестирование смартфона Philips Xenium S566
9
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Far Cry 5 и Far Cry New Dawn
15
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AS500
80

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
5 ноября 2020 917
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: октябрь 2020
28 октября 2020 37
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
3 ноября 2020 43
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
27 октября 2020 215
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
27 октября 2020 38
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
29 октября 2020 147

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Производительность AMD Ryzen 5000 существенно увеличивается с 4 модулями памяти
305
Xiaomi назвала точные сроки выхода российской MIUI 12 на телефоны Redmi Note 9S/Pro и Redmi Note 8/T
7
Новые процессоры Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X не заинтересовали покупателей Amazon
128
AMD может отнять у NVIDIA значительную часть рынка видеокарт – GeForce RTX 3080 vs Radeon RX 6800ХТ
73
Выясняем, стоит ли покупать Ryzen 5 5600X за 27 400 рублей – экономим 8 500 с Ryzen 5 3600 от B-mark
50
Radeon RX 6800 XT и GeForce RTX 3070 появились на совместном фото
13
HUAWEI завершила жизненный цикл для десятков актуальных смартфонов 2018-2019-х годов – список
8
GTX 1060 - самая популярная видеокарта в мире, а геймеры не торопятся отказываться от 1080р - Steam
87
Попытки перепрошить Radeon RX 6800 XT в Radeon RX 6900 XT будут предприняты
24
Выясняем, когда придёт время сдавать GeForce GTX 1080 Ti на Авито – 6 флагманов NVIDIA в тесте SH
40
Желание разглядеть кристалл AMD Zen 3 в микроскоп привело к его повреждению
38
Разработка Cyberpunk 2077 началась 7 лет назад – релизный трейлер, стоимость проекта и прогнозы
25
Видеокарта GeForce RTX 3090 не смогла вытянуть Assassin’s Creed: Valhalla в разрешении 4К@60fps
41
Процессоры AMD Ryzen 5000 Zen 3 работают на платах с A320, X370 и B450 от ASRock, ASUS и Gigabyte
62
Ремастер трилогии Mass Effect представлен официально, новая часть серии — в разработке
89
Был опубликован первый обзор PlayStation 5 от зарубежных журналистов
31
Bitcoin возрождается - рост цены на криптовалюту
50
Новое поколение консолей на 70% дешевле ПК с той же производительностью
89
Вышло ноябрьское обновление видео драйверов Intel для Windows 10
1
MSI GeForce RTX 3090 Suprim X оснащается тремя восьмиконтактными разъёмами питания
17

Популярные статьи

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11
10 великолепных игр - я перепрохожу их снова и снова уже более 10 лет: Часть 3
55
Апгрейд переферии и 15 дюймового ЭЛТ старичка Samsung syncmaster 755dfx
196
Новая реальность рынка CPU конца 2020 - выбор экономного геймера. Часть 1
62
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500X в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
16
Деньги вперед: главные игры ноября 2020 года
7
Необычные компьютерные мышки. Canon, Cherry, Elecom. Часть 2
2
Профессия Data Scientist – карьерный рост и возможности

Сейчас обсуждают

omoikane
15:40
Бабаян видно уже старый за тенденциями не поспевает. Кстати отмороженным кричащим про отечественные эльбрусы, именно Бабаян один из тех кто над ними работал, а потом делал процы интел, вообще их 4твер...
Intel ищет опытных руководителей на технологическом направлении
Keltis
15:39
Это преподносится как большой плюс, ну вот у меня как раз есть такая плата, даже парочка, но я бы тупо побоялся ставить в нее 3700Х на постоянку, причем, в случае чего было бы именно аз проц жалко, т....
Vermeer и Renoir работают на AMD A320 с разгоном FCLK — первые пользовательские модификации BIOS
x.7
15:39
У тебя или жизнь скучная или времени много от безделья. Как можно тратить на каждую дрочильню по 100к часов и больше?
Ubisoft рассказала, сколько пространства Assassin’s Creed Valhalla займёт на накопителе
ахахах
15:38
Интересно,а многие ли захотят разгонять топовые ЦПУ и оперативку на бюджетной плате?
Vermeer и Renoir работают на AMD A320 с разгоном FCLK — первые пользовательские модификации BIOS
Мартин Крылов
15:38
Для любителей дерьма навернуть. Дрочня на огромной пустой карте, убогая графика и диалоги уровня пьесы 5 класса От рпг там только название. Извините, если показался токсиком
Ubisoft рассказала, сколько пространства Assassin’s Creed Valhalla займёт на накопителе
x.7
15:37
Значит опять гринд и сюжет на 2 абзаца. Еще и ГГ сделали бесполым в угоду фемкам и бесполый сюжет. Последние части типа одиссеи и ориджин уж точно не про ассасинов и это название там чисто для того, ч...
Assassin’s Creed Valhalla получила высокие оценки журналистов
Владимир Васильев
15:37
В реале 10400f+мать b460+память=28000 учитывая что система будет работать 5 лет. Через 5 лет и am5 будет
Новая реальность рынка CPU конца 2020 - выбор экономного геймера. Часть 1
omoikane
15:35
Сапфир показало чуть чуть, силоцвет чуть чуть. Да представьте вы и пусть люди ждут, чего за изврат в стиле вуайеризма :D
PowerColor готовит видеокарту Radeon RX 6800 XT Red Devil Edition
Mr. Night
15:33
В этом году жду только Assassins Creed. Игрой Года будет беспесды и палюбомунах!
Деньги вперед: главные игры ноября 2020 года
Андрей Илясов
15:33
прохожу всех ассасинов, уверен что и валгала будет такой же интересной. Игра для любителей экшен рпг .
Ubisoft рассказала, сколько пространства Assassin’s Creed Valhalla займёт на накопителе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем