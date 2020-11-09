На крупнейшем китайском хакатоне взломали Windows 10, iOS 14, Chrome и не только
Наверняка читатели не слышали про китайский кубок Tianfu, но в мире «добрых хакеров» это значительное событие. В минувшие выходные крупнейший китайский хакатон был проведён в третий раз. На нём при помощи оригинальных эксплоитов взламывали популярное программное обеспечение, включая операционные системы Windows 10 и iOS 14.
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В этом году участие приняли 15 команд хакеров. Каждая команда получала три пятиминутные попытки на взлом выбранной цели. Размер вознаграждения зависит от сложности выбранной цели и типа уязвимости.
Многие сложные цели в этом году оказались взломанными. 11 из 16 целей взломали с 23 успешными попытками. Среди взломанного программного обеспечения iOS 14 на iPhone 11 Pro, смартфон Samsung Galaxy S20, системы Windows 10 v2004 (апрель 2020) и Ubuntu, браузеры Chrome, Safari, Firefox, приложение Adobe PDF Reader, прошивки маршрутизаторов TP-Link и ASUS и другие.
Исследователи смогли выиграть $1,21 млн. Второй год подряд самая успешная команда была из китайской компании Qihoo 360, известной своим антивирусом. Победители унесли с собой $744500, опередив AntFinancial Lightyear Security Lab.
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Многие правила на этом соревновании такие же, как на Pwn2Own. Китайское соревнование создали в 2018 году, когда местное правительство запретило исследователям принимать участие в Pwn2Own.
В результате подобных соревнований разработчики программного обеспечения получают возможность закрыть найденные в нём уязвимости.
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