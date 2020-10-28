Microsoft выпустила пакет обновлений для удаления Adobe Flash из Windows
В минувшем месяце Microsoft напоминала пользователям об устранении Flash из браузера Edge и системы Windows. Тогда было сказано, что она представит необязательное обновление Windows, которое будет убирать Flash из системы. Теперь это произошло и обновление предлагается для скачивания в Update Catalog.
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Статья в базе данных фигурирует под номером KB4577586, а обновление называется Update for Removal of Adobe Flash Player указанием номера ОС. Пакет обновлений есть для всех поддерживаемых сейчас версий Windows, включая LTSB и Windows Server.
Пока обновление можно ставить только вручную. После 31 декабря, когда поддержка Flash Player прекратится, будут задействованы и другие каналы распространения, вроде центра обновления Windows.
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Установив обновление KB4577586, нельзя будет удалить его или откатить назад. Для возвращения Flash придётся переустанавливать операционную систему. Будут удалены все API, групповые политики и интерфейсы для управления Flash. Это произойдёт будущим летом.
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