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Была информация, что компания OnePlus работает над смарт-часами и они будут представлены в октябре. Компания намекала на их появление перед мероприятием, где появился смартфон OnePlus 8T. В итоге там часы анонсированы не были.

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Теперь появились данные, что китайский производитель сдвигает дату анонса часов и неизвестно, когда же они будут представлены. Официальная информация отсутствует и остаётся только предполагать, что возникли производственные или программные проблемы.

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OnePlus работает над смарт-часами не первый год. Первые слухи об этом появились ещё в 2016 году, но ничем не кончились. Казалось, что в этом году OnePlus Watch будут представлены, но теперь в этом есть сомнения.

Известно лишь, что часы будут круглые, но неизвестно, на какой операционной системе они будут работать. Возможные характеристики также остаются неизвестными и может оказаться, что сами разработчики ещё не до конца определились с ними.