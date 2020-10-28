Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Windows 10 2004 стала самой популярной версией

Об этом говорит статистика AdDuplex за октябрь
[ ] для раздела Блоги
+
РУХНУЛА цена RTX 2070 - надо брать
Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Ежемесячно фирма AdDuplex выпускает отчёт с процентом использования различных версий операционной системы Windows 10. Данные берутся на основе наблюдений за 100000 компьютеров через 5000 приложений из магазина Microsoft Store с применением AdDuplex SDK v.2 или новее. На этот раз статистику брали 26 октября. Оказалось, что верхнюю строчку списка заняла система Windows 10 2004 (May 2020 Update).

реклама

В сентябре версия 2004 обошла May 2019 Update (1903) и стала второй по популярности с долей 33,7% против идущей на первом месте November 2019 Update (1909). В октябре версия 2004 доросла до 37,% и вышла на первое место. Версия 1909 вторая с долей 32,4% против 34,5% в прошлом месяце.

анонсы и реклама
Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Корпус за 88 тр - смотри что за зверь
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
-30% на HDD Fujitsu в Регарде
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

В статистике появилась October 2020 Update (20H2), выпущенная лишь на прошлой неделе. Распространение ведётся поэтапно, поэтому доля рынка у этой версии сейчас всего 1,7%. В следующем месяце прекратится поддержка версии 1809 и будет интересно посмотреть, как изменится её доля.

Что касается более старых версий, Windows 10 May 2019 Update (1903) снизилась с 25,7% до 22% и занимает третье место. У версии 1809 доля упала до 1,9%, а версия 1803 немного набрала и сейчас она установлена на 10% компьютеров на Windows 10. Уменьшается доля версии 1709 и других старых версий, на которые в сумме приходится 2%.

реклама

Доля участников программы тестирования Windows Insider снизилась с 0,7% до 0,2%. Виноват в этом релиз October 2020 Update, выпущенный из канала Release Preview. Его пользователи покинули программу тестирования.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

windows 10
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: октябрь 2020
+
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
123
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
30
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3600
11
Игровой компьютер до 42 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Carbon EK X
16
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: октябрь 2020
15
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
18
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
44
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B9 (B9400CE)
5

Интересные материалы

Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
21 октября 2020 44
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 23
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
27 октября 2020 123
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 81
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
27 октября 2020 30
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
20 октября 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi рассказала, какие смартфоны получат прошивку MIUI 13 и MIUI 14 на Android 11 и Android 12
5
5 малоизвестных скрытых инструментов Windows 10, позволяющих значительно расширить функционал ОС
6
Первые изображения графического чипа Radeon RX 6900 XT – большой размер и на 10% быстрее RTX 3080
11
Актуальная версия MIUI 12 стала доступна для 17 смартфонов Xiaomi и Redmi
7
16-ядерный Ryzen 9 5950X обходит 10-ядерный Core i9-10900К на 90% в многоядерном тесте PassMark
58
14 устройств Huawei получили прошивку EMUI 11
1
Шесть или четыре процессорных ядра лучше для новых игр - Ryzen 3300X vs Ryzen 2600 от Benchmark
70
Обнародованы результаты тестирования AMD Ryzen 7 5800X в CPU-Z
82
Глобальная прошивка MIUI 12 Stable стала доступна для флагмана Xiaomi 2018 года
+
Патч Linux подтвердил данные о секретном оружии AMD против NVIDIA — технологии Infinity Cache
22
Cyberpunk 2077 не выйдет в ноябре — CD Projekt RED нужно ещё немного времени на разработку
80
При изготовлении процессоров AMD с архитектурой Zen 3 используются четыре слоя с EUV-литографией
39
NVIDIA экстренно готовит ещё одну модель в ответ на AMD Radeon RX 6800 — неофициальные данные
39
AMD Ryzen 5 5600X оказался ощутимо производительнее Intel Core i5-10600K в тесте Geekbench 5
19
Игровой Ryzen 7 5800X показал спорный результат в тесте CPU-Z – на 10% быстрее Core i9-10900К
36
Xiaomi официально отложила выход стабильной версии MIUI 12 для пяти дешёвых смартфонов
+
GeForce RTX 3060/3060 Ti получат высокий ценник, медленную память и внушительную производительность
13
Наиболее полная информация о видеокартах AMD-Big Navi перед анонсом – названия, скорость и тесты
20
Характеристики GeForce RTX 3060 Ti подтверждаются GPU-Z — оптимальный вариант для игр от NVIDIA
47
Процессоры AMD пользуются растущей популярностью среди любителей игр
33

Популярные статьи

5 процессоров Intel и AMD, которые не стоит покупать в октябре 2020
65
10 мужских инструментов с AliExpress по низкой цене: мини циркулярка и ламельный фрезер с Ali
2
5 причин для покупки видеокарт AMD вместо NVIDIA
95
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
123
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
30
Обзор приложения VideoProc – многофункциональный видеоредактор с ускорением GPU для слабых ПК
Механическая клавиатура за 30$ не из Китая
39
Обзор материнской платы MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon Wi-Fi по акции MSI Test Drive
3
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: октябрь 2020
+

Сейчас обсуждают

nonses84
09:17
А по твоему арм у них монолит?
AMD считает, что время монолитных кристаллов прошло безвозвратно
Christinachadzynski
09:17
1) видео у них до сих пор в одном флаконе, хотя казалось бы уж там-то межъядерное взаимодействие никому не впилось 2) кто-то может объяснить, чем подложка лучше текстолита?
AMD считает, что время монолитных кристаллов прошло безвозвратно
Combowan
09:16
4ядра 4 гига)
AMD пообещала, что процессоры Ryzen 5000 изменят рынок не меньше, чем самые первые представители серии
Christinachadzynski
09:14
Только не дома/играх.
AMD пообещала, что процессоры Ryzen 5000 изменят рынок не меньше, чем самые первые представители серии
8k_480Hz
09:13
Когда такое читаешь (заголовок), думаешь, неужели утекли слайды презентации. А нет, это сборник слухов недельной давности.
Наиболее полная информация о видеокартах AMD-Big Navi перед анонсом – названия, скорость и тесты
Я
09:12
Нет тестов использования видеопамяти и стабильности времени отрисовки кадра. Кому нужны эти кадры в секунду если нет проверки на фризы?
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
Ацкий Сотона
09:11
Та же история - уже 3й бан , и куча стёртых сообщений .
Механическая клавиатура за 30$ не из Китая
Каа
09:11
Однако делают/проектируют любые кристаллы, а не кидаются глупостями.
AMD считает, что время монолитных кристаллов прошло безвозвратно
Твоя мамка
09:10
Это ты про путь пройденный рузеном?)
AMD пообещала, что процессоры Ryzen 5000 изменят рынок не меньше, чем самые первые представители серии
pOdOnOg
09:09
Боюсь за год печень откажет)
Cyberpunk 2077 не выйдет в ноябре — CD Projekt RED нужно ещё немного времени на разработку
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем