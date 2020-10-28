Windows 10 2004 стала самой популярной версией
Ежемесячно фирма AdDuplex выпускает отчёт с процентом использования различных версий операционной системы Windows 10. Данные берутся на основе наблюдений за 100000 компьютеров через 5000 приложений из магазина Microsoft Store с применением AdDuplex SDK v.2 или новее. На этот раз статистику брали 26 октября. Оказалось, что верхнюю строчку списка заняла система Windows 10 2004 (May 2020 Update).
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В сентябре версия 2004 обошла May 2019 Update (1903) и стала второй по популярности с долей 33,7% против идущей на первом месте November 2019 Update (1909). В октябре версия 2004 доросла до 37,% и вышла на первое место. Версия 1909 вторая с долей 32,4% против 34,5% в прошлом месяце.
В статистике появилась October 2020 Update (20H2), выпущенная лишь на прошлой неделе. Распространение ведётся поэтапно, поэтому доля рынка у этой версии сейчас всего 1,7%. В следующем месяце прекратится поддержка версии 1809 и будет интересно посмотреть, как изменится её доля.
Что касается более старых версий, Windows 10 May 2019 Update (1903) снизилась с 25,7% до 22% и занимает третье место. У версии 1809 доля упала до 1,9%, а версия 1803 немного набрала и сейчас она установлена на 10% компьютеров на Windows 10. Уменьшается доля версии 1709 и других старых версий, на которые в сумме приходится 2%.
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Доля участников программы тестирования Windows Insider снизилась с 0,7% до 0,2%. Виноват в этом релиз October 2020 Update, выпущенный из канала Release Preview. Его пользователи покинули программу тестирования.
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