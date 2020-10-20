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Компания TrendForce называет санкции США против Huawei влияющими на рынок памяти. Производители смартфонов стали активно запасаться чипами памяти, чтобы захватить долю рынка китайского производителя. Тем не менее, рынок восстановился не окончательно.

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Желающие приобрести твердотельный накопитель сейчас могут сделать выгодную покупку. Цены падают из-за превышения предложения по сравнению со спросом.

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Недавний отчёт TrendForce относительно чипов памяти NAND говорит, что высокие складские запасы являются причиной падения цен. На рынке памяти DRAM картина ещё более явно выраженная. Корпоративные SSD могут подешеветь на 10-15% по сравнению с предыдущим кварталом, флеш-память NAND на 10%.

Аналитики говорят о снижении спроса со стороны производителей серверов, что также держит стоимость корпоративных SSD на низком уровне. Вслед за ними дешевеет и оперативная память, падение стоимости за квартал может составить 10%.

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Можно не сомневаться, что с удешевлением SSD покупать их начнут чаще и доля рынка традиционных жёстких дисков продолжит уменьшаться. В конечном счёте ожидается их полное вытеснение из домашних компьютеров.