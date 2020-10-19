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Компания Xiaomi прежде демонстрировала быструю проводную подзарядку мощностью 120 Вт и беспроводную 50 Вт для смартфонов. Последняя способна заряжать батарею 4000 мАч от нуля до 100% за 40 минут. Теперь Xiaomi анонсировала технологию беспроводной подзарядки мощность 80 Вт, с которой обещает намного обойти конкурентов.

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Xiaomi заявляет, чтобы батарея ёмкостью 4000 мАч заряжается от нуля до 5% за 8 минут, а до 100% за 19 минут.

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Компания OPPO ранее анонсировала беспроводную подзарядку 65W AirVOOC, которая заряжает такую батарею за 30 минут. Там используется двойная катушка подзарядки, но при этом нужно ставить смартфон на зарядное устройство вертикально. Xiaomi пока не раскрывает секретов работы своей технологии, говоря только о времени подзарядки. Также она опубликовала видео.





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Неизвестно, когда данная технология доберётся до смартфонов и как разработчик борется с нагревом. Компания предлагает быструю беспроводную подзарядку 50 Вт и проводную 120 Вт в смартфоне Mi 10 Ultra. Возможно, в модели следующего года будет применяться уже новая зарядка.