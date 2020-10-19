Microsoft стала любимой компанией хакеров для попыток фишинга
Так они выманивают пользовательские данные
Check Point Research рассказала о том, за какие компании любят выдавать себя хакеры, чтобы выманить у пользователей персональные данные, вроде информации о кредитных картах. Об этом сказано в фишингового отчёте за третий квартал.
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С июня по август самым популярным у хакеров брендом был Microsoft. Во втором квартале компания была только на пятом месте, но за лето поднялась в этом безрадостном рейтинге. Microsoft фигурировала в 19% фишинговых атак, тогда как во втором квартале только в 7%.
Следом за ней идут DHL и Google с долей в 9% фишинговых попыток. Также в десятку входят PayPal, Netflix, Facebook, Apple, WhatsApp, Amazon, Instagram.
В 44% случаев фишинг происходит через электронную почту, через веб в 43%. Через электронную почту чаще всего выдают себя за Microsoft, DHL, Apple, в вебе за Microsoft, Google, PayPal.
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В середине августа наблюдатели обнаружили электронное письмо, через которое пытались выманить данные на вход в учётные записи Microsoft, заставив перейти по вредоносной ссылке. Она открывала фальшивую страницу Microsoft для ввода логина и пароля.
Число случаев фишинга растёт в связи с дистанционной работой из-за пандемии. Это новая ситуация, опасности которой пока мало изучены.
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