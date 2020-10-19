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Новый процессор Apple A14 Bionic является первым коммерчески доступным чипом на техпроцессе 5 нм. Он используется не только в линейке смартфонов iPhone 12, но и в планшетах iPad 4.

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Разработчики утверждают, что центральный и графический процессоры примерно на 50% опережают процессоры конкурирующих смартфонов. Они даже готовы бросить вызов ноутбукам.

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В сеть попали результаты тестирования, которые показывают прогресс по сравнению с предыдущей системой на чипе A13 Bionic из iPhone 11. На сайте AnTuTu обнаружили, что iPad Air 4 в тестах набрал больше баллов, чем iPhone 12. При этом процессоры в них одинаковые. Конфигурация памяти у них также было одинаковая.

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iPad Air 4 показал результат на 17% лучше по сравнению с iPhone 12. Центральный процессор в планшете работал на 9,5% быстрее, а графический на 30% быстрее.

Представители AnTuTu считают, что производительность процессора в iPhone 12 была ограничена из-за относительно небольшой батареи и чтобы избежать проблем с перегревом. Это же можно сказать про iPhone 12 Pro.

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iPhone 12 Pro Max обладает более крупным аккумулятором по сравнению с iPhone 12 Pro, поэтому его производительность должна быть ближе к планшетной.

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iPhone 11 Pro тоже опередил iPhone 12 в плане графической производительности, несмотря на более быстрый процессор последнего. A13 Bionic до сих пор остаётся очень конкурентоспособным процессором и вряд ли при переходе с него на A14 Bionic пользователи получат какие-то реальные бонусы.