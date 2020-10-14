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Компания Microsoft объявила, что провела успешную атаку на ботнет под названием Trickbot, от которого пострадали некоторые пользователи сервиса Office 365. Компания подала запрос на арест инфраструктуры ботнета.

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Команда Microsoft Defender Antivirus работала совместно с партнёрами в сфере борьбы с киберпреступностью над сбором образцов и критической информации о работе ботнета. Участвовали представители FS-ISAC, Lumen Black Lotus Labs, ESET, Symantec, NTT.

Согласно поданным в суд документам, Microsoft хочет получить разрешение захватить домены и серверы российской хакерской группы. Также компания хочет заблокировать IP-адреса, связанные с работой ботнета, и не дать возможности приобретать и арендовать серверы.

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Эти запросы являются частью более масштабного плана действий по уничтожению данных в хакерских системах. Microsoft намеревалась заблокировать доступ к серверам, которые управляют более чем миллионом инфицированных компьютеров. Также компания хочет приостановить доступ к более чем 250 млн. попавших в сеть в результате взлома почтовых адресов.

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Стратегия Trickbot оказалась успешным благодаря использованию кастомного стороннего приложения Office 365. Если пользователи устанавливали его, злоумышленники могли обойти пароли за счёт токена OAuth2. Это позволяло взломать учётные записи пользователей в Microsoft 365 и получать доступ к таким данным, как содержимое электронной почты и списков контактов.

Чтобы ввести пользователей в заблуждение, хакеры используют адрес электронной почты, выглядящий как принадлежащие Microsoft. Использование связанной с Microsoft информации вредит имиджу компании.

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Впервые этот ботнет был обнаружен в 2016 году. Сначала это был банковский троян, затем он превратился в установщик разнообразного вредоносного ПО. Это позволило ему инфицировать миллионы устройств по всему миру. Владельцы ботнета предоставляли платный доступ к нему другим злоумышленникам.

Специалисты по безопасности из Intel471 считают, что усилия Microsoft оказали минимальное влияние. Сеть чрезвычайно децентрализованная и использует сокрытие IP. Microsoft в момент написания отчёта обладала всеми четырьмя IP-адресами серверов Trickbot, что мало влияет на работу ботнета.