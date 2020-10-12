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Поставки ноутбуков в последнее время оказались настолько высокими, что побили десятилетний рекорд. Об этом говорит статистика фирмы Canalys. В качестве причин называются изменения на рынке труда и в сфере образования.

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Множество людей по-прежнему учатся и работают из дома по причине пандемии коронавируса. Тем, у кого компьютеров прежде не было, пришлось ими обзавестись. Ведущие производители ноутбуков вроде HP, Dell и Lenovo благодаря этому увеличили объём продаж. В третьем квартале было поставлено около 64 млн. ноутбуков.

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Мобильные рабочие станции и ноутбуки показали рост поставок на 28% по сравнению с результатом годичной давности. При этом поставки персональных компьютеров снизились на 26%.

Больше всего выиграла Lenovo. У неё поставки ноутбуков выросли на 11,4%, было продано 19 млн. экземпляров. На втором месте располагается HP с ростом на 23,6% и продажами 18,7 млн. ноутбуков.

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Спрос был настолько высоким, что производители вроде HP и Dell испытывали трудности с его удовлетворением. Эти компании уже сообщили о проблемах с поставками комплектующих в последнем квартале года. В первую очередь не хватает процессоров Intel, которая пострадала от проблем с производством в Китае в первом квартале года.

Несмотря на рост, аналитики уже предвидят падение поставок. Кто-то работает из дома, а кто-то потерял работу и в связи с этим ожидается экономический спад по всему миру.

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Влияние на рынок персональных компьютеров оказывает не только работа и учёба, но и видеоигры. IDC утверждает, что именно видеоигры позволили увеличить продажи ноутбуков и компьютеров. Из-за невозможности выбраться куда-то из дома они стали основным времяпровождением многих людей. Это же привело к росту продаж периферийных устройств для компьютеров. К концу года может быть поставлено 50 млн. игровых компьютеров и мониторов, рост за год составляет 16,2%.