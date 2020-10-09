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Использование мобильных устройств и приложений по-прежнему находится на подъёме. Сначала этому поспособствовала первая волна пандемии коронавируса, теперь начинается вторая. В каждом месяце третьего квартала пользователи проводили в мобильных приложениях больше 180 млрд часов. Это на 25% выше по сравнению с результатом 3-го квартала 2019 года.

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Количество загрузок приложений из магазина App Store по сравнению с предыдущим годом выросло на 20% и достигло почти 9 млрд. В магазине Google Play количество загрузок составило 25 млрд. и выросло на 10%. Всего пользователи скачивали приложения 33 млрд. раз.

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Неудивительно, что и траты на приложения были рекордные. Статистика App Annie показывает, что на iOS расходы выросли на 20%, на Android на 35%. В сумме пользователи раскошелились на $28 млрд. всего за три месяца.

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Среди категорий приложений лидируют развлечения, социальные сети и мессенджеры. Чаще всего скачивали TikTok, следом располагаются Facebook, WhatsApp и Zoom. По количеству ежемесячно активных пользователей лидирует Facebook, неподалеку находятся принадлежащие этой компании приложения WhatsApp, Facebook Messenger и Instagram.

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Начался последний квартал года, сезон холодов и второй волны пандемии. В результате востребованность мобильных приложений может стать ещё выше.