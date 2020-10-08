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Предыдущий квартал снова оказался успешным для таких сервисов потоковой трансляции, как Twitch, YouTube или Facebook. Похоже, что скоро смотреть на то, как другие играют в видеоигры, будут больше, чем спортивные трансляции.

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Согласно очередному квартальному отчёту Streamlabs, Twitch лидирует. Там трансляции смотрели на протяжении 4,74 млрд. часов. Правда, это чуть меньше результата второго квартала, когда трансляции смотрели на протяжении 7,71 млрд. часов. Впрочем, тогда по всему миру в разгаре была самоизоляция, поэтому такой результат кажется закономерным.

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Нужно иметь в виду, что параметры продолжительность просмотров и продолжительность трансляций не совпадают. Если один человек транслировал 1 час и его смотрели 10 зрителей, продолжительность просмотра считается равной 10 часам.

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Доля Twitch на рынке стриминговых платформ составляет 91,1%. Это на 14,5% больше показателя предыдущего квартала. Сюда могла перейти значительная часть аудитории закрытого в июле сервиса Mixer.

На Facebook результат впервые перевалил за 1 млрд. часов и продолжительность просмотра составляет 14%. Самый большой рост был на YouTube Gaming, по сравнению с предыдущим кварталом он составил 156 млн. часов.

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Самым популярным является издатель Riot Games, известный игрой League of Legends. Далее располагаются Tencent и Epic Games. Среди игр чаще всего смотрели как раз League of Legends, 543 млн. часов. На втором месте идёт Fortnite с результатом 426 млн часов.