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На конференции Arm DevSummit представитель компании ARM Пол Уильямсон объявил, что будущие ядра ARM Cortex-A в 2022 году станут исключительно 64-разрядными. Эти ядра будут применяться в том числе в смартфонах. Таким образом, исчезнет аппаратная поддержка устаревших 32-разрядных приложений. Это важный шаг для будущих смартфонов и системы Android.

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Ещё с августа 2019 Google требует, чтобы все приложения в магазине Google Play были 64-х разрядными. По статистике ARM, сейчас около 60% приложений являются 64-х разрядными. Большинство остальных не применяются в западных странах и в магазинах компаний вроде Apple и Google. Для оставшихся даётся достаточное время на переход. И всё же, каждое второе устаревшее неподдерживаемое приложение на новых смартфонах перестанет работать.

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С технической точки зрения система Android уже является 64-разрядный. Поддержка 64-разрядных команд была анонсирована в Android 5.0 в 2014 году. При этом 32-разрядные приложения также поддерживаются. Эта поддержка должна прекратиться в 2022 году, поскольку Google наверняка последует за производителями процессоров. Пользователи скорее всего ничего не заметят.

Переход на 64-разрядную архитектуру повышает производительность приложений, игр и операционных систем до 20%. Разработчикам не нужно будет поддерживать два варианта кода и они сосредоточатся на оптимизации 64-разрядных версий. Быть может, это увеличит темпы выпуска обновлений приложений.

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Что касается операционной системы Apple, она стала полностью 64-разрядный в 2017 году с появлением iOS 11.

Будущие процессоры лишаться аппаратных компонентов для поддержки 32-разрядных команд. Это сэкономит место на чипе и позволит сделать их компактнее и холоднее или при сохранении размера увеличить производительность.

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Кодовые имена ядер ARM на 2021 и 2022 годы Matterhorn и Makalu. По сравнению с Cortex-A78 производительность Makalu может увеличиться на 30%.

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Переход на 64-разрядные команды начнётся с крупных ядер Cortex-A. Это необязательно будет сопровождаться выпуском новой архитектуры, вроде ArmV9. Могут использоваться процессоры с сочетанием крупных 64-разрядных ядер и более слабых ядер 32/64 бит, как Cortex-A55. Для появления небольших исключительно 64-разрядных ядер может потребоваться больше времени.