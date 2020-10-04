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В бенчмарке Geekbench проводится как одноядерное, так и многоядерное тестирование различных процессоров. На этот раз в Geekbench 5 попал A14 Bionic из планшета iPad. Он показывает значительный прирост скорости по сравнению с предыдущим A13 Bionic.

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Новые планшеты iPad Air были анонсированы в середине сентября. Тогда стало известно, что они работают на чипах A14 Bionic, которые ожидаются также в очередном поколении iPhone. Производит их TSMC на техпроцессе 5 нм, число транзисторов составляет 11,8 млрд. Для сравнения, в A13 Bionic 8,5 млрд. транзисторов и техпроцесс 7 нм. Плотность транзисторов на этот раз составляет около 173 млн. на квадратный миллиметр против 96,5 млн. на квадратный миллиметр прежде. Это улучшение на 79%, что повысит скорость и энергоэффективность.

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Новые iPhone или iPad станут первыми потребительскими устройствами с чипом на техпроцессе 5 нм. В одноядерных тестах результат составил 1583 балла, в многоядерных 4198 баллов. В процессорах прошлого поколения эти результаты 1329 и 3468. Результаты Snapdragon 865 составляют 930 и 3495.

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Другим устройством на чипе 5 нм в этом году должен стать смартфон Huawei Mate 40. Также компания собирается использовать их в оборудовании для работы сетей 5G. В будущем году Samsung будет выпускать Snapdragon 875 на этом техпроцессе.

A14 Bionic обладает шестью вычислительными ядрами, из них два высокопроизводительных. Нейронный движок будет применяться для обработки алгоритмов машинного обучения и состоит из 16 ядер. Это вдвое больше по сравнению с их количеством в A13 Bionic. Также тут будет последнее поколение 4-ядерного графического процессора.