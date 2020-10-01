Состоялся анонс ноутбука Surface Pro X в новом цвете
В прошлом году Microsoft представила первый для себя компьютер на архитектуре ARM, получивший название Surface Pro X. В этом году анонсы у компании более скромные, поскольку происходят только в виртуальном пространстве. Это не помешало представить обновлённый вариант Surface Pro X.
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На самом деле это не устройство второго поколения, а скорее новая конфигурация устройства первого поколения. Правда, размер немного вырос, как и у всех представителей линейки Surface. Появился новый платиновый цветовой вариант. Он по-прежнему алюминиевый, зато теперь его цвет совпадает с Surface Pro на процессоре Intel.
Изначально корпус был только чёрный, как и клавиатура. Теперь есть клавиатура Signature с покрытием Alcantara красного, синего и платинового цветов.
Используется процессор SQ2 вместо прежнего SQ1, при этом между ними даётся выбор. Новый процессор основан на Snapdragon 8cx Gen 2 5G так же, как SQ1 основан на Snapdragon 8cx. Это означает, что обновление достаточно скромное, всего лишь небольшое увеличение тактовой частоты.
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В данном случае отсутствует поддержка стандарта связи 5G. На этот раз Microsoft предлагает только 4G. Более современные сети приберегли для более значительных обновлений этого устройства, поскольку там требуется переработка дизайна антенны.
Новая конфигурация поступает в продажу 13 октября по цене от $1500.
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