Число подписчиков Xbox Game Pass выросло в полтора раза за полгода
Понедельник оказался богат на связанные с Microsoft Xbox новости. Среди прочего стало известно, что в сервисе Xbox Game Pass количество подписчиков с апреля увеличилось на 50% и достигло 15 млн. человек. Для сравнения, с момента запуска сервиса в 2017 году до апреля 2020 года подписку оформили 10 млн. человек.
реклама
Это сервис, который при подписке стоимостью $10 в месяц даёт доступ к более чем 100 играм для консоли Xbox. Microsoft в последнее время активно продвигает Xbox Game Pass, особенно в преддверии скорого релиза игровых консолей нового поколения Xbox Series X и S. Популярности сервиса в последнее время способствовало появление таких игр, как Destiny 2, потоковой трансляции игр xCloud и теперь состоялось приобретение прав на игры вроде Doom, Elder Scrolls и Fallout. Есть разные способы стать подписчиком сервиса на консоли и ПК, заодно получив возможность транслировать игры на Android-устройство.
В первый месяц подписка может стоить всего $1, что позволяет определиться, нужен вам этот сервис или нет. После начала продаж Xbox Series X в ноябре желающих вступить может стать ещё больше.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила