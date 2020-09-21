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Понедельник оказался богат на связанные с Microsoft Xbox новости. Среди прочего стало известно, что в сервисе Xbox Game Pass количество подписчиков с апреля увеличилось на 50% и достигло 15 млн. человек. Для сравнения, с момента запуска сервиса в 2017 году до апреля 2020 года подписку оформили 10 млн. человек.

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Это сервис, который при подписке стоимостью $10 в месяц даёт доступ к более чем 100 играм для консоли Xbox. Microsoft в последнее время активно продвигает Xbox Game Pass, особенно в преддверии скорого релиза игровых консолей нового поколения Xbox Series X и S. Популярности сервиса в последнее время способствовало появление таких игр, как Destiny 2, потоковой трансляции игр xCloud и теперь состоялось приобретение прав на игры вроде Doom, Elder Scrolls и Fallout. Есть разные способы стать подписчиком сервиса на консоли и ПК, заодно получив возможность транслировать игры на Android-устройство.

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В первый месяц подписка может стоить всего $1, что позволяет определиться, нужен вам этот сервис или нет. После начала продаж Xbox Series X в ноябре желающих вступить может стать ещё больше.