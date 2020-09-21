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Хотя Sony утверждает, что опасений относительно дефицита будущих консолей PlayStation 5 не обоснованы, есть свидетельства обратного. Что ещё хуже, в дефиците может быть наиболее дешёвый вариант консоли, спрос на который должен быть наибольшим.

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На прошлой неделе розничные сети меньше чем за сутки распродали все предварительные заказы. Возможно, до начала продаж новых предварительных заказов уже не будет. Магазин Amazon уведомил сделавших предзаказ клиентов, что они могут не получить свои консоли в день начала продаж. Ещё хуже ситуация может быть с PlayStation 5 Digital Edition.

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Портал Ars Technica сообщает, что поначалу производители собрались выпускать больше дорогих вариантов консоли. Анализ магазинов в США показывает, что лишь небольшая доля PlayStation 5 приходится на вариант без привода. Таковых оказалось меньше четверти.

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Например, в Питтсбурге из 15 доступных консолей всего 2 были без привода. В Техасе, Далласе и Остине для предварительного заказа были доступны 50 консолей и из них только 14 Digital Edition.

Анонимный источник подтверждает, что такое положение дел сложилось не только в США. В Канаде из 22000 консолей только 3000 относятся к Digital Edition, что составляет 13%.

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Конечно, это неофициальная информация и выборка не самая большая, чтобы безоговорочно верить в эти сведения. Речь идёт лишь о некоторых магазинах GameStop. Если в конкретных цифрах есть сомнения, то вряд ли можно сомневаться, что версий Digital Edition сейчас меньше, чем в стандартных.

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Sony в понедельник в Твиттере извинилась за неразбериху с предварительными заказами и пообещала нарастить объём производства в ближайшие дни и до конца года.