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Компания Microsoft заменяет обновление системы Windows 10, которое приводило к замедлению работы компьютера и увеличению продолжительности загрузки у некоторых пользователей. Релиз этого неудачного обновления состоялся ещё в мае и в нём старая версия браузера Edge заменялась на новую на основе Chromium. Неполадки на компьютерах пользователей заставили Microsoft поменять одно обновление на другое.

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Прежнее обновление вышло под номером KB4559309. Как это часто бывает в случае с Windows 10, призванное улучшить систему обновление принесло с собой проблемы. Производительность падала, уменьшалось FPS в играх, продолжительность загрузки иногда увеличивалась второе, не работали внешние жёсткие диски. Даже современные мощные компьютеры начинали функционировать не слишком хорошо.

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Это обновление устанавливалось автоматически, поэтому отказаться от него можно было только при помощи продвинутых инструментов на корпоративных версиях системы. После автоматической установки удалить обновление было невозможно.

В Microsoft послушали отзывы пользователей и признали наличие проблем. Предыдущее обновление поменяли на KB4576754, в котором неполадок пока не нашлось. Также новое обновление меняет собой KB4541301 и KB4541302.

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Очередное обновление также устанавливается автоматически. Чтобы этого не произошло, нужно самостоятельно скачать и установить последнюю версию браузера, внести изменения в реестр или задействовать Blocker Toolkit.