Microsoft убрала ухудшающее производительность Windows 10 обновление KB4559309
Компания Microsoft заменяет обновление системы Windows 10, которое приводило к замедлению работы компьютера и увеличению продолжительности загрузки у некоторых пользователей. Релиз этого неудачного обновления состоялся ещё в мае и в нём старая версия браузера Edge заменялась на новую на основе Chromium. Неполадки на компьютерах пользователей заставили Microsoft поменять одно обновление на другое.
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Прежнее обновление вышло под номером KB4559309. Как это часто бывает в случае с Windows 10, призванное улучшить систему обновление принесло с собой проблемы. Производительность падала, уменьшалось FPS в играх, продолжительность загрузки иногда увеличивалась второе, не работали внешние жёсткие диски. Даже современные мощные компьютеры начинали функционировать не слишком хорошо.
Это обновление устанавливалось автоматически, поэтому отказаться от него можно было только при помощи продвинутых инструментов на корпоративных версиях системы. После автоматической установки удалить обновление было невозможно.
В Microsoft послушали отзывы пользователей и признали наличие проблем. Предыдущее обновление поменяли на KB4576754, в котором неполадок пока не нашлось. Также новое обновление меняет собой KB4541301 и KB4541302.
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Очередное обновление также устанавливается автоматически. Чтобы этого не произошло, нужно самостоятельно скачать и установить последнюю версию браузера, внести изменения в реестр или задействовать Blocker Toolkit.
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