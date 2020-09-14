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После многочисленных утечек данных компания LG в понедельник официально представила свой уникальный смартфон с поддержкой 5G. Аппарат под названием Wing является первым в рамках проекта Explorer. Это инициатива, которая призвана исследовать необычные концепции мобильных устройств.

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Именно таким концептуальным смартфоном и выглядит LG Wing. Однако, он поступает в розничную продажу, так что любой желающий сможет заполучить его. В октябре он появится в Южной Корее, также будет в Северной Америке и Европе.

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Отличительной чертой устройства является необычный формат. Здесь два экрана, поэтому можно в любое время переключаться между основным режимом работы и режимом Swivel Mode. В последнем передняя сторона поворачивается на 90 градусов и основной экран находится в ландшафтной ориентации. Открывается вспомогательный экран с диагональю 3,9 дюйма с дополнительной функциональностью.

Во время просмотра видео на основном экране пользователь может взаимодействовать с вспомогательным. Это может пригодиться во время вождения, если смотреть на карту на основном экране, а на втором отвечать на телефонный звонок.

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Главный экран P-OLED FullVision размером 6,8 дюйма с соотношением сторон 20,5:9 и разрешением 2460 х 1080. Вспомогательный экран G-OLED 3,9 дюйма с соотношением 1,15:1 и разрешением 1240 х 1080.

Быть может, это первый в мире смартфон с камерой Gimbat Motion. Второй экран превращается в захват, который обеспечивает стабильность при съёмке изображений без рывков, когда держишь аппарат одной рукой.

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Ещё здесь есть джойстик для управления углом камеры, блокировка для уменьшения тряски и режим получения чёткого видео во время съёмки на ходу. Основная камера обладает разрешением 64 Мп и оптической стабилизацией изображения, есть сверхширокоугольная камера 12 Мп и широкоугольная 13 Мп. Спереди имеется камера 32 Мп для съёмки селфи. Передняя камера может использоваться одновременно с одной из задних в режиме работы Swivel Mode. Результат можно записать в один файл или в два отдельных с соотношениями сторон 1:1 или 16:9. Второй экран может использоваться как палитра для редактирования при отображении видео и фото на основном экране.

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Несмотря на такие необычные возможности, это смартфон среднего уровня. Он работает на процессоре Snapdragon 765G. Есть модификации с конфигурацией памяти 8/128 и 8/256 Гб, поддерживаются карты памяти до 2 Тб.

Ёмкость батареи составляет 4000 мАч, что для двух экранов кажется не слишком впечатляющим значением. Правда, поддерживается технология подзарядки Quick Charge 4.0+. Есть сканер отпечатков пальцев внутри экрана, защита от воды и пыли IP54, другой стандарт MIL-STD 810G и операционная система Android 10. Предположительно, стоимость составит около $915, так что смартфон далеко не дешёвый.