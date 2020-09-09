Microsoft почти полностью откажется от Flash к концу 2020 года
Flash Player к концу 2020 года получит очередной удар, ведущий к его исчезновению с наших компьютеров. Microsoft прекратит его поддержку в трёх своих браузерах, а разработчики из компании Adobe перестанут обновлять и распространять Flash. Конечно, полностью технология не исчезнет. Корпоративные клиенты зависят от этой технологии в своих приложениях и могут продолжить получать обновления. Edge будет позволять загружать Flash Player в виде плагина в режиме Internet Explorer.
реклама
В июле 2017 года Microsoft, Adobe и другие крупные технологические гиганты объявили о завершении поддержки Flash после нынешнего года. Сейчас Microsoft пишет, что поддержка исчезнет из Edge, Edge Legacy и Internet Explorer 31 декабря.
Microsoft продолжит выпускать обновления безопасности и поддерживать совместимость с операционной системой и браузером до конца года. Падение числа пользователей Flash и наличие лучших или более безопасных технологий вроде HTML5, WebGL и WebAssembly становятся главными причинами отказа от Flash.
Некоторые компании продолжат пользоваться Flash в своих приложениях. С будущего января Flash Player выключат в браузерах Microsoft по умолчанию и на всех версиях, более старых сравнению с KB4561600 от июня 2020 года, он будет заблокирован.
реклама
Чтобы полностью удалить Flash с компьютера, Microsoft выпускает инструмент Update for Removal of Adobe Flash Player.
реклама
Flash был заблокирован для запуска по умолчанию в прошлогоднем Chrome 76. В октябре Google перестала показывать Flash-контент в результатах поисковых запросов. Safari, Facebook и Mozilla перестали поддерживать эту технологию.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила