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Flash Player к концу 2020 года получит очередной удар, ведущий к его исчезновению с наших компьютеров. Microsoft прекратит его поддержку в трёх своих браузерах, а разработчики из компании Adobe перестанут обновлять и распространять Flash. Конечно, полностью технология не исчезнет. Корпоративные клиенты зависят от этой технологии в своих приложениях и могут продолжить получать обновления. Edge будет позволять загружать Flash Player в виде плагина в режиме Internet Explorer.

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В июле 2017 года Microsoft, Adobe и другие крупные технологические гиганты объявили о завершении поддержки Flash после нынешнего года. Сейчас Microsoft пишет, что поддержка исчезнет из Edge, Edge Legacy и Internet Explorer 31 декабря.

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Microsoft продолжит выпускать обновления безопасности и поддерживать совместимость с операционной системой и браузером до конца года. Падение числа пользователей Flash и наличие лучших или более безопасных технологий вроде HTML5, WebGL и WebAssembly становятся главными причинами отказа от Flash.

Некоторые компании продолжат пользоваться Flash в своих приложениях. С будущего января Flash Player выключат в браузерах Microsoft по умолчанию и на всех версиях, более старых сравнению с KB4561600 от июня 2020 года, он будет заблокирован.

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Чтобы полностью удалить Flash с компьютера, Microsoft выпускает инструмент Update for Removal of Adobe Flash Player.

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Flash был заблокирован для запуска по умолчанию в прошлогоднем Chrome 76. В октябре Google перестала показывать Flash-контент в результатах поисковых запросов. Safari, Facebook и Mozilla перестали поддерживать эту технологию.