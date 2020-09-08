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Отчёт «М.Видео-Эльдорадо» за прошедшие месяцы 2020 года показывает, что спрос на флагманские аппараты заметно вырос по сравнению с 2019 годом. За 8 месяцев дорогие модели приобрели 1,4 млн. российских граждан. Речь идёт об аппаратах по цене более 50000 руб.

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Характерными чертами этих смартфонов является высокая скорость работы, экран с диагональю от 6 дюймов без рамок вокруг, около пяти задних камер, объём хранилища 512 Гб, батареи не менее 4000 мАч, материалы корпуса вроде керамики, стекла, алюминия.

За 8 месяцев от общего количества проданных смартфонов на долю подобных флагманов пришлось 7% в количественном отношении и 30% в денежном. Это означает рост на 40% по количеству и на 45% по деньгам по сравнению с восемью первыми месяцами 2019 года.

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Аналитики объясняют такой рост увеличением ассортимента, особенно от китайских производителей. Свой вклад вносят продажи в кредит и программы обмена старых моделей на новый с доплатой. В сетях «М.Видео» на долю флагманских смартфонов приходится 15% в количественном отношении и 43% в денежном.

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Издание «Коммерсант» считает, что покупатели сэкономили на отсутствии отпусков из-за коронавируса и других развлечений в период самоизоляции. Что звучит довольно сомнительно, так как доходы многих людей в это время упали. Кроме того, курс доллара и евро растёт, а вместе с ним растёт и стоимость флагманских смартфонов.

Средняя стоимость покупаемых смартфонов увеличилась до 16900 руб. С 2017 года спрос на дорогие смартфоны увеличился вдвое в количественном и денежном выражении. До конца года ещё будут анонсированы новые флагманы, в результате чего упадёт цена предыдущих. Всё это может увеличить спрос ещё сильнее.

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Также в этом году популярны смартфоны в диапазоне 10-15 тысяч рублей. Рост спроса на них составил 15%.

На долю китайских смартфонов в России приходится 60% продаж. Флагманские модели продают компании Huawei, OPPO, Honor, Xiaomi, Vivo и Realme. Всего есть более 15 брендов, но лидируют Apple и Samsung.

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Среди лидеров семь моделей смартфонов Apple и три от Samsung. Если брать разные ценовые категории, в десятку наиболее продаваемых вошли по четыре аппарата Samsung и Honor, по одному Xiaomi и Apple.

В разгар самоизоляции во втором квартале продажи смартфонов уменьшились на 11%, в деньгах на 22,4% по сравнению с прошлым годом. Больше всего покупают смартфонов Samsung, которая обошла Honor. В третьем квартале начался рост. В июне продажи выросли на 13% количественно и на 20% по деньгам по сравнению с этим же месяцем прошлого года. За первое полугодие продажи смартфонов увеличились количественно на 5% и в денежном отношении на 7,5%. За 8 месяцев рост продаж составил 6,5% в количественном и 13% в денежном отношении, 2,2 млн. и 342 руб. соответственно.