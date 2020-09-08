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Патент компании Samsung Electronics содержит описание процесса создания прозрачных экранов. Они могут найти применение в мобильных устройствах, в том числе в гибких смартфонах. Правда, для создания прозрачных смартфонов другие компоненты тоже должны быть прозрачными, а таких не существует. Практическая польза прозрачного смартфона тоже сомнительная.

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Патент зарегистрирован 27 августа 2020 года в США и международной организации WIPO. Он описывает метод производства экранов OLED. Подобные прозрачные экраны будут расходовать меньше энергии, у них будет выше яркость и меньше время отклика по сравнению с современными панелями. Такой экран будет одновременно показывать изображение и сквозь него можно видеть.

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В патенте подробно рассказывается о создании всех слоёв экрана и как достигается прозрачность. Однако, вряд ли когда-нибудь удастся создать прозрачные чипы, поэтому невидимые смартфоны мы вряд ли сможем купить. Более реалистичным кажется возможность сделать прозрачной часть экрана. Это могло бы привлечь покупателей из эстетических соображений или дать возможность осуществлять сенсорное управление с двух сторон устройства.