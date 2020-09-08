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Продолжающаяся пандемия коронавируса и экономические сложности как следствие этого значительно повлияли на продажи смартфонов в нынешнем году. Поставки во втором квартале снизились на 20% по сравнению с этим же отрезком прошлого года. Это один из самых крупных спадов поставок за последнее время. Доклад компании Strategy Analytics предсказывает падение по итогам всего года на 11%. В таком случае объём продаж может составить 1,26 млрд. Прогноз был изменён, так как раньше обещали спад на 15,6%.

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Изменения были внесены благодаря неожиданно бодрым темпам восстановления продаж в США, Европе и Индии. Хотя объём поставок по итогам года не дотянет до уровня 2019, на 2021 год прогнозируется рост на 9%. Это не позволит вернуться на уровень 2019 года раньше 2022 года.

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Больше всех пострадала Samsung, но компания должна сохранить лидерство с объёмом поставок 265 млн. смартфонов. В результате её доля рынка составит 21%. Apple может догнать идущую на втором месте Huawei и получить 15,3% рынка с объёмом поставок 192 млн.

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В будущем году Huawei может потерять значительную долю рынка и она будет всего 4,3%. Виноваты в этом проблемы с США, из-за которых компания испытывает нехватку мобильных процессоров. Выиграют от этого Samsung и Apple. К 2021 году Samsung должна восстановить потерянные объёмы поставок, Apple также увеличит количество выпускаемых смартфонов. Китайские производители Oppo, Vivo, Xiaomi могут нарастить продажи в нижнем и среднем сегментах.