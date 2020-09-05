Прототип смартфона Vivo может менять цвет
Производители смартфонов стараются привлечь внимание избалованных покупателей самыми неожиданными способами. Зачастую эти способы бесполезны и никак не связаны с улучшением удобства работы и расширением функциональных возможностей. Китайский производитель Vivo поделился видео с прототипом смартфона, где задняя панель может менять цвет. Кажется, что это не самая полезная возможность, поскольку большинство надевают на смартфон чехол.
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Технология в основе этой возможности называется электрохромизм. Цвет или прозрачность материала, в данном случае стекла, могут меняться под напряжением. Подобную концепцию применяют некоторые производители окон, чтобы управлять объёмом проникающего в помещение света.
Vivo использовала этот же приём для смартфона, показав видеоролик в китайской социальной сети Weibo. Задняя сторона может менять цвет между серебряным и голубым. Поскольку подобная возможность наверняка увеличит затраты на производство и розничную стоимость смартфона, её распространение далеко не гарантировано. Пока ничего не говорится о том, собирается ли китайский производитель использовать изменение цвета в своих будущих смартфонах.
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