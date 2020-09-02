Фитнес-браслет Samsung Galaxy Fit 2 сможет работать до трёх недель без дозарядки
Полтора года назад Samsung представила недорогой фитнес-браслет, который стал для неё первым. Компания в этом направлении больше известна своими смарт-часами Galaxy Watch и Galaxy Watch Active, у которых есть несколько поколений. Между тем, браслет Galaxy Fit оказался забыт, тем более что есть популярные конкуренты Fitbit и Garmin.
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Теперь представлен браслет Galaxy Fit 2, хотя дата его релиза и цена названы не были. Браслет первого поколения стоил $100, на уровне недавно анонсированного Fitbit Inspire 2.
Продукт Samsung крупнее конкурента. У него есть сенсорный экран AMOLED размером 1,1 дюйма, но весит устройство всего 21 г. При этом продолжительность работы между подзарядками весьма впечатляющая. Ёмкость батареи выросла до значения 159 мАч и производитель обещает 15 дней работы. При определённых условиях и настройках этот параметр может увеличиться до 21 дня. Это три недели непрерывного мониторинга сна, сердцебиения и прочих параметров вроде калорий и пройденного расстояния.
Кое-какая защита от воды есть, но не настолько серьёзная, чтобы плавать в этом браслете. Максимум она способна защитить от пота. Продажи должны начаться уже скоро, поскольку оригинальная модель исчезла из магазина Samsung.
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