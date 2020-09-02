Microsoft блокирует обновления до Windows 10 May 2020 на компьютерах с модемом LTE
В версии операционной системы Windows 10 May 2020 Update обнаружилась очередная неполадка, прежде закрытая в более ранних версиях. В частности, Microsoft решала эту же проблему в Windows 10 1903 и 1909. Речь идёт о проблемах с подключением к сети при наличии на компьютере модема WWAN LTE. На этот раз исправления обещаны в сентябре.
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В частности, страдают обладатели устройств Surface Pro X, Surface Pro 7, Surface Go 2, Samsung Galaxy Book S. Как видим, всё это мобильные компьютеры, так что обладатели обычных настольных ПК не затронуты.
В приложении отзывов Feedback Hub есть множество сообщений о проблемах с подключением после установки May 2020 Update. Часто это происходит после вывода устройства из состояния сна или гибернации, когда модемы WWAN LTE в панели уведомлений показывают отсутствие доступа в интернет. Модем может не отображаться в диспетчере устройств.
К счастью, есть временное решение. Достаточно включить и снова выключить режим работы «В самолёте» через центр уведомлений. После этого связь восстанавливается. Microsoft пока говорит, что не стоит пользоваться Media Creation Tool для установки обновления Windows 10 May 2020 Update вручную.
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