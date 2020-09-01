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В понедельник компания Qualcomm анонсировала очередную систему на чипе в линейке Snapdragon 7. Была представлена модель Snapdragon 732G. Можно сказать, что это разогнанный вариант Snapdragon 730G с улучшенным GPU Adreno 618. Обещан прирост графической производительности на 15%. Тактовая частота ядер Kryo 470 выросла с 2,2 ГГц до 2,3 ГГц.

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Snapdragon 732G лучше годится для мобильных игр, обработки алгоритмов ИИ на устройствах и производительности в целом. В частности, на этом процессоре будет работать очередной аппарат под брендом POCO.

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В состав системы на чипе входит четвёртое поколение AI Engine и функциональность Snapdragon Elite Gaming. Кроме упомянутых выше изменений центрального и графического процессора набор функциональных возможностей остался без изменений по сравнению с анонсированным в апреле Snapdragon 730G.

До конца года должно выйти немало смартфонов на этом процессоре. Здесь не будет поддержки сетей 5G, для которых есть модели Snapdragon 765, 765G и 768G.