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Компания Xiaomi в следующем году собирается начать выпускать смартфоны с камерами внутри экранов. Это уже третье поколение подобных камер, но первые два поколения не добрались до покупателей. Теперь Xiaomi считает технологию достаточно проработанной, чтобы начать промышленное производство смартфонов с ней. Не будет больше некрасивых вырезов и отверстий в экранах.

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Когда в 2017 году был представлен iPhone X, многие производители перешли на вырез на экране для размещения передней камеры. Он не позволял создавать по-настоящему безрамочные смартфоны и казался не самым красивым решением. Теперь производители предлагают другой подход.

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Камеры внутри экранов позволяют видеть сквозь субпиксели, когда как саму камеру не видно. Экран вокруг камеры должен обладать такой же яркостью, цветовым диапазоном и точностью цветов, как остальная часть экрана. Xiaomi не говорит, будут это панели OLED или LED, также ничего не сообщается о разрешении. Сквозь экран всё же видна небольшая тень от камеры, поэтому можно определить её местоположение.

Xiaomi не станет первым производителем смартфонов с подобными камерами. 1 сентября ZTE представит аналогичную модель, но неизвестно, будет ли этот аппарат продаваться за пределами Китая.