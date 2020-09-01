Смартфоны Xiaomi с камерами в экранах выпустят в будущем году
Компания Xiaomi в следующем году собирается начать выпускать смартфоны с камерами внутри экранов. Это уже третье поколение подобных камер, но первые два поколения не добрались до покупателей. Теперь Xiaomi считает технологию достаточно проработанной, чтобы начать промышленное производство смартфонов с ней. Не будет больше некрасивых вырезов и отверстий в экранах.
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Когда в 2017 году был представлен iPhone X, многие производители перешли на вырез на экране для размещения передней камеры. Он не позволял создавать по-настоящему безрамочные смартфоны и казался не самым красивым решением. Теперь производители предлагают другой подход.
Камеры внутри экранов позволяют видеть сквозь субпиксели, когда как саму камеру не видно. Экран вокруг камеры должен обладать такой же яркостью, цветовым диапазоном и точностью цветов, как остальная часть экрана. Xiaomi не говорит, будут это панели OLED или LED, также ничего не сообщается о разрешении. Сквозь экран всё же видна небольшая тень от камеры, поэтому можно определить её местоположение.
Xiaomi не станет первым производителем смартфонов с подобными камерами. 1 сентября ZTE представит аналогичную модель, но неизвестно, будет ли этот аппарат продаваться за пределами Китая.
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