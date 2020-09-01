Lenovo выпускает очередной флагманский Android-планшет
В понедельник компания Lenovo представила ряд новых продуктов и среди них оказался планшет на системе Android. Модель Lenovo Tab P11 Pro описывается как самый мощный планшет в истории этого производителя. Правда, это не позволяет ему на равных противостоять Samsung Galaxy Tab S, но и стоит он меньше.
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Планшет обладает экраном OLED размером 11,5 дюйма с разрешением 2560х 1600 и яркостью 500 нит. Поддерживаются технологии HDR10 и Dolby Vision. Применяется процессор Qualcomm Snapdragon 730G с восемью ядрами, созданный на техпроцессе Samsung 8nm LPP. В его состав входит Adreno 618 GPU. Обещано до 15 часов использования между подзарядками.
Разработчики уделили немало внимания качеству звука планшета. Здесь предлагаются четыре динамика JBL с оптимизацией Dolby Atmos.
Ширина рамок составляет 6,9 мм со всех четырех сторон. Соотношение размера экрана к корпусу равно 87%. В максимальной точке толщина алюминиевого монолитного корпуса составляет 7,7 мм, весит он 484 г.
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Поддерживается лицевая разблокировка и сканер отпечатков пальцев. Разрешение задней камеры 13 Мп, рядом камера 5 Мп с фиксированным фокусом и полем обзора 120 градусов. Впереди две камеры 8 Мп. Есть двухполосный Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Планшет работает на Android 10.
Его стоимость составляет 699 евро, продажи начнутся в ноябре. Правда, другие источники говорят о более низкой цене в $500.
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