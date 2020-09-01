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Компания Apple продолжает отходить от процессоров производства Intel и заменит их на архитектуру ARM и собственное производство. Если верить новой статье, также Apple может отказаться от графических процессоров Radeon и выпускать видеокарты самостоятельно.

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Давно известно, что Apple в своих компьютерах Mac желает отказаться от процессоров Intel на архитектуре x86 в пользу собственных чипов на архитектуре ARM. Первые результаты обещано было показать уже в этом году. Однако, прежде ничего не говорилось о том, что компания собирается выпускать и графические процессоры. Это лишит AMD и Imagination одного из самых крупных заказчиков.

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Бывший инженер Intel утверждает, что причина перехода на собственные процессоры в том, что Apple хочет избежать проблем с качеством, как было в случае с процессорами Intel Skylake. Также Apple не хочет больше подстраиваться под расписание релизов процессоров Intel. Это расписание в последние годы не блещет стабильностью, поскольку компания испытывает проблемы в переходе на техпроцессы ниже 14 нм.

Что касается графики, Apple использовала графические процессоры Nvidia и AMD, но в итоге отдала предпочтение последней за счёт более низкой стоимости и более открытого сотрудничества при разработке драйверов. До сих пор речь о переходе на собственные графические процессоры не шла. Теперь издание The China Times сообщает, что во второй половине 2021 года может быть выпущен компьютер Mac с собственной видеокартой Apple.

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Новый графический процессор называется Lifuka и будет производиться на техпроцессе TSMC 5 нм. В нём будет поддерживаться технология рендеринга tile-based deferred rendering (TBDR) для игр и профессиональных приложений. Производительность на единицу энергопотребления здесь должна быть выше по сравнению с видеокартами AMD из нынешнего поколения Mac Pro, iMac и MacBook Pro. Это устройства для профессионального применения, поэтому видеокарты в них нужны серьёзные. Для TSMC это отличная новость, поскольку она теряет крупного заказчика Huawei.

Также Apple может воскресить Macbook 12. Устройство известно сейчас под кодовым именем Tonga и должно появиться в нынешнем году на процессоре ARM. Он будет основан на чипе A14 из iPhone 12.