Доля рынка графических процессоров Nvidia выросла до 80%
Выходящие в скором времени потребительские видеокарты на архитектуре Nvidia Ampere должны упрочить и без того прочное лидерство этой компании на рынке дискретных видеокарт. Последний отчёт показывает, что на долю Nvidia приходится 80% рынка, когда как в первом квартале этот показатель был 75%.
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Отчёт Jon Peddie Research говорит об увеличении продаж видеокарты для компьютеров на 6,55% по сравнению с первым кварталом. AMD за квартал потеряла 20%.
На рынке дискретных видеокарт Intel до сих пор не представлена, а вот на рынке графики в целом она лидирует за счёт встроенных чипов. Intel занимает 64%, потеряв 3% за квартал. Доля Nvidia выросла с 16% до 19%, AMD с 17% до 18%. Поставки AMD в целом выросли на 8,4%, Nvidia на 17,8%, Intel потеряла 2,7%.
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Второй квартал обычно хуже первого, но на этот раз увеличение работы на дому и популярность игр привели к росту спроса на видеокарты. AMD в этом году рассчитывает на видеокарты Big Navi, в следующем году Intel должна представить свои игровые графические процессоры.
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