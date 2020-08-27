Глобальный расход энергии на добычу биткоина превысил 7 Гигаватт
Распространение криптовалют приводит к тому, что всё больше людей хотят добывать их. Согласно недавнему исследованию Кембриджского центра альтернативных финансов, в этом году достигнут новый рекорд расхода энергии на добычу биткоинов. По всему миру на это тратится более 7 Гигаватт энергии или около 63,32 ТВт*ч. Примерно столько вырабатывают 7 атомных электростанций или 21,8 млн. солнечных панелей.
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Показан объём вычислительной мощи для добычи криптовалют. Сегодня в мире расходуется около 120 экзахешей в секунду. Аналитики предсказывают, что в будущем это число вырастет ещё больше. Как видно на графике, Китай лидирует с громадным отрывом. В среднем в месяц на него приходится 65,08% вычислительной мощи на криптовалюты. Россия третья с незначительным отставанием от США.
Дальше говорится, что потребление энергии не имеет прямой связи с загрязнением окружающей среды и выбросами углерода в атмосферу. 1 кВт*ч с угольной электростанции и столько же энергии с солнечных панелей оказывают далеко не одинаковое влияние на окружающую среду.
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В каком сочетании используются различные источники энергии для добычи биткоина, узнать не представляется возможным. Считается лишь, что в последнее время возобновляемые источники энергии находятся на подъёме. В будущем данная организация собирается запустить интерактивную карту, где будут показываться местоположение и источники энергии в местах добычи биткоина.
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