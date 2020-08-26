Пандемия привела к падению продаж смартфонов на 20% за год
Пандемия коронавируса продолжает сеять хаос по всему миру и на рынке мобильных устройств. Второй квартал подряд спад продаж превышает 20% по сравнению с показателями годичной давности. Грядёт самая важная часть года, сезон предновогодних продаж. Пока неизвестно, что он принесёт производителям смартфонов.
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Фирма Gartner во вторник сообщила, что во втором квартале нынешнего года было продано 295 млн. смартфонов. Год назад их было 370 млн. Некоторые компании пострадали больше других.
Samsung продала на 27,1% смартфонов меньше, спад Xiaomi составил 21,5%. Китайский производитель выпустил 26,1 млн. смартфонов вместо 33,3 млн. Появление флагманской серии Samsung Galaxy S мало помогло оживить продажи.
Количество продаж Huawei было примерно на уровне Samsung и составило 54,13 млн. Меньше всех пострадала Apple, падение продаж у которой всего 0,4%. Появление второго поколения iPhone SE и улучшение позиций в Китае помогло пережить сложные времена.
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По сравнению с первым кварталом года совокупный объём продаж смартфонов уменьшился всего на 0,2%.
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