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Пандемия привела к падению продаж смартфонов на 20% за год

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Пандемия коронавируса продолжает сеять хаос по всему миру и на рынке мобильных устройств. Второй квартал подряд спад продаж превышает 20% по сравнению с показателями годичной давности. Грядёт самая важная часть года, сезон предновогодних продаж. Пока неизвестно, что он принесёт производителям смартфонов.

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Фирма Gartner во вторник сообщила, что во втором квартале нынешнего года было продано 295 млн. смартфонов. Год назад их было 370 млн. Некоторые компании пострадали больше других.

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Samsung продала на 27,1% смартфонов меньше, спад Xiaomi составил 21,5%. Китайский производитель выпустил 26,1 млн. смартфонов вместо 33,3 млн. Появление флагманской серии Samsung Galaxy S мало помогло оживить продажи.

Количество продаж Huawei было примерно на уровне Samsung и составило 54,13 млн. Меньше всех пострадала Apple, падение продаж у которой всего 0,4%. Появление второго поколения iPhone SE и улучшение позиций в Китае помогло пережить сложные времена.

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По сравнению с первым кварталом года совокупный объём продаж смартфонов уменьшился всего на 0,2%.

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