Chrome 85 получил группировку вкладок и стал быстрее
Компания Google во вторник анонсировала новые возможности своего браузера Chrome. Они связаны с управлением и производительностью вкладок. Некоторые из новшеств проходили тестирование и теперь доступны в финальном варианте браузера. Это относится к группировке вкладок и сенсорному управлению. Есть несколько улучшений Chrome для Android.
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Первым в списке улучшений является повышение производительности вкладок на 10%. Вкладки будут загружаться быстрее благодаря Profile Guided Optimization. Добавлен троттлинг вкладок для повышения производительности активных вкладок.
Можно группировать вкладки и давать названия группам, чтобы было проще ориентироваться среди открытых сайтов. Группы можно перемещать, закрывать и расширять.
Другой новинкой является сенсорный интерфейс для планшетного режима, впервые анонсированный в апреле. Здесь вырос размер плиток для предварительного просмотра вкладок, чтобы облегчить перемещение между ними на сенсорных экранах. Для начала данная функциональность попадёт на хромбуки, но потом появится и на обычных ноутбуках. Неизвестно, будет ли этот интерфейс автоматически активироваться при переключении в планшетный режим.
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В бета-версии Chrome предлагаются превью вкладок. Сейчас эта функция закрыта и её нужно активировать самостоятельно. Показывается миниатюра содержимого вкладки вместо лишь названия сайта. Раньше такая возможность появилась в Microsoft Edge.
В Chrome на Android можно быстро переключаться между уже открытыми вкладками. Иконка для переключения появляется, если начать набирать адрес или заголовок уже открытого сайта.
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На компьютерах можно заполнять и сохранять файлы PDF прямо в браузере без необходимости запускать другое приложение. Улучшена возможность поделиться URL-адресами на мобильных устройствах и компьютерах, на ПК есть новый генератор QR-кодов.
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