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Есть вероятность, что компания Samsung откажется от линейки смартфонов Galaxy Note. Пусть она не является лидером по объёму продаж, но именно с аппаратов Galaxy Note началось шествие по миру крупных смартфонов. Теперь южнокорейский производитель активно занимается продвижением гибких смартфонов, но пока и близко нет уверенности в том, что они когда-нибудь начнут пользоваться массовым спросом. Чтобы добиться этого, компания может расчистить дорогу перед анонсом гибких смартфонов во втором полугодии вместо Galaxy Note.

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Только недавно состоялся релиз линейки Galaxy Note 20. Возможно, это последний представитель серии Galaxy Note. Южнокорейское издание The elec пишет, что в первой половине будущего года появятся аппараты Galaxy S21 и в комплект их поставки войдёт стилус. Говорится о трёх моделях, разработка которых ведётся в настоящее время. При этом стилус S Pen будет только в самой дорогой из них, которая сейчас известна под кодовым именем O3.

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В статье сказано, что в Samsung уже приняли окончательное решение относительно аппаратных характеристик S21. В частности, здесь не будет сенсора 3D Time of Flight.

Таким образом, у покупателей всё равно останется выбор, брать им смартфоны со стилусом или без. Galaxy Fold могут оказаться новыми флагманский моделями лидера рынка смартфонов.