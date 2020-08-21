Samsung работает над недорогим гибким смартфоном
Немногочисленные пока модели гибких смартфонов обладают разным дизайном, но общим у них являются невероятно высокие цены. Виноваты в этом долгие годы исследований и разработок, а также использование новых дорогостоящих компонентов. Samsung потратила почти 10 лет на доведение этих смартфонов до прилавков, Microsoft Surface с двумя экранами добирался туда 5 лет.
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Подобные смартфоны настолько дорогие, что Huawei на своих аппаратах Mate X потеряла между $60 и $70 млн. Однако, чем больше становится объём производства, тем ниже должны становиться цены. Samsung хочет стать первым производителем гибких смартфонов с более разумной ценой.
Компания работает над моделью под номером SM-F415. Про неё пока мало что известно, не считая объёма встроенного хранилища 64 и 128 Гб. Будут доступны аппараты синего, зелёного и чёрного цвета.
Смартфон второго поколения Samsung Galaxy Z Flip стоит $1380, тогда как первый аппарат продавался за $1980. Motorola RAZR оценили в $1499, причём характеристики здесь достаточно среднее.
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В 2021 году Samsung может выпустить урезанную версию Galaxy Z Fold 2 по цене около $900. Даже такая стоимость недоступна для большинства покупателей. Чтобы гибкие смартфоны стали намного более распространёнными, нужна цена хотя бы ещё в два раза ниже.
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